Se encuentra con el campeón del mundo de highline en Canarias y se queda sin palabras: “Es flipante, parece que salta sobre la ciudad”

La escena llama la atención desde el primer momento. David Palomo aparece suspendido sobre una línea mientras realiza diferentes movimientos y piruetas. Desde el punto desde el que fue grabado, el efecto óptico hace que parezca que está caminando por encima de Las Palmas de Gran Canaria.
Las imágenes fueron publicadas este lunes por la usuaria de TikTok Bárbara Arminda, conocida en la plataforma como chica barbitúrica. Según explica en la descripción del vídeo, se encontró con Palomo mientras entrenaba en la Batería de San Juan y le pidió permiso para grabarlo.
“Flipante”, describe la creadora de contenido en el vídeo, en el que destaca las piruetas que realiza el deportista y su capacidad para mantenerse sobre la línea.
Según la información aportada por Bárbara Arminda en su publicación, David Palomo es campeón del mundo de Highline, una modalidad que combina el equilibrio sobre una cinta con movimientos y acrobacias.
El efecto óptico hace que parezca que camina sobre la ciudad
Una de las particularidades de las imágenes es la perspectiva desde la que están grabadas.
La línea queda situada a una altura que permite que el deportista aparezca, desde la posición de la cámara, aparentemente sobre los edificios y el paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria.
“Parece que está saltando sobre la ciudad como un gigante”, señala la autora del vídeo en su publicación.
¿Qué es el highline?
El highline es una modalidad deportiva de equilibrio que consiste en desplazarse sobre una cinta tensada entre dos puntos de anclaje.
A diferencia del funambulismo tradicional, el deportista no utiliza una pértiga para mantener el equilibrio. El control del cuerpo, la concentración y la práctica son fundamentales para avanzar sobre la línea.
En Canarias esta disciplina también se practica en espacios naturales. En 2022, DIARIO DE AVISOS recogió el testimonio de varios aficionados al highline que explicaban cómo se prepara este tipo de actividad y la importancia de los sistemas de seguridad.
Los practicantes consultados entonces insistían en que la preparación del montaje es fundamental. Las líneas se aseguran mediante diferentes sistemas y se revisa previamente el recorrido antes de comenzar la actividad.
La preparación y la seguridad son fundamentales
Aunque las imágenes puedan transmitir una sensación de riesgo extremo, los deportistas que practican highline destacan precisamente la importancia de los sistemas de seguridad.
Los aficionados explicaban a este periódico que quienes empiezan suelen hacerlo con líneas instaladas a poca altura, por ejemplo entre árboles y en espacios destinados a la práctica deportiva.
El objetivo es adquirir progresivamente equilibrio y experiencia antes de afrontar líneas situadas a mayor altura.
Además de la preparación física, el factor psicológico tiene un papel importante. Mantener la concentración y controlar los movimientos resulta esencial para avanzar sobre la cinta.