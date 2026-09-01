Canarias quiere un Abono Único para viajar por todas las Islas con un solo título

Canarias quiere convertirse en territorio piloto del nuevo Abono Único estatal, un sistema que permitirá utilizar un mismo título de transporte en las redes de las administraciones que decidan adherirse. El BOE publica este martes las reglas del programa, mientras el Gobierno de Canarias ya ha reclamado al Estado participar en el proyecto y trabaja con los cabildos en un Título Único para todo el Archipiélago.
La incorporación de Canarias todavía no está aprobada. La adhesión de las administraciones autonómicas y locales será voluntaria y tendrá que formalizarse mediante el correspondiente convenio o instrumento jurídico. El programa estatal permite participar a las autoridades de transporte de ámbito autonómico, supramunicipal y local.
La posibilidad de que el sistema llegue a las Islas cobra especial interés porque el Ejecutivo autonómico ya ha planteado su candidatura. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defendió el 28 de julio que Canarias sea uno de los territorios piloto del Abono Único.
¿Qué cambiaría para los viajeros de Canarias?
El objetivo es que una persona pueda desplazarse utilizando un mismo título de transporte en diferentes redes que formen parte del sistema. El programa contempla servicios urbanos, metropolitanos e interurbanos mediante autobús, además de otros servicios ferroviarios públicos.
En el caso de Canarias, esto abre la puerta a una integración de los diferentes sistemas insulares. Sin embargo, TITSA y las guaguas del resto de las Islas no quedan incluidas automáticamente con la publicación del BOE.
Cada autoridad de transporte que quiera incorporarse deberá concretar mediante su instrumento de adhesión los servicios, operadores y títulos que se integrarán. También tendrá que adaptar sus sistemas tecnológicos a los estándares comunes que establezca el Ministerio de Transportes.
Por tanto, el siguiente paso para Canarias será decidir cómo encaja su propio sistema en el programa estatal y formalizar, si procede, la adhesión.
Canarias ya trabaja en su propio Título Único
El Gobierno de Canarias sostiene que parte con trabajo avanzado. La Dirección General de Transportes y Movilidad lleva desarrollando junto a los cabildos insulares un Título Único de Transporte para todo el Archipiélago.
Pablo Rodríguez defendió que esta experiencia puede servir para convertir Canarias en territorio piloto. El Ejecutivo autonómico quiere, además, que el sistema estatal sea compatible con la tecnología que ya está implantando en las Islas.
La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, reclamó en julio conocer la hoja de ruta del Ministerio para coordinar ambos proyectos y evitar duplicar inversiones.
¿Cuánto cuesta el Abono Único?
El sistema estatal contempla con carácter general un abono nominativo con una validez de 30 días. También establece una modalidad específica para niños y jóvenes hasta el año en que cumplan 26 años.
En el sistema estatal que ya funciona, el precio es de 60 euros por 30 días y de 30 euros para la modalidad joven. Este abono permite actualmente viajar de forma ilimitada en los servicios estatales incluidos, entre ellos Cercanías, Rodalies, Media Distancia y determinados autobuses interregionales.
Estas tarifas no significan que esos sean necesariamente los precios que tendría una futura adhesión de Canarias. Las condiciones aplicables a los servicios autonómicos y locales deberán establecerse en los instrumentos correspondientes.
El sistema ya suma 4,5 millones de viajes
El Abono Único estatal ya ha registrado 4,5 millones de viajes en 2026, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes el 24 de agosto.
De ese total, dos millones corresponden a autobuses interregionales, más de 2,1 millones a trenes de Media Distancia y 377.000 a Cercanías y Rodalies.
El programa aprobado ahora por el BOE pretende ampliar progresivamente este modelo mediante la incorporación voluntaria de otras administraciones. El Ministerio también prevé mecanismos de financiación para compensar los posibles impactos económicos que la adhesión pueda generar en las autoridades de transporte.
Canarias todavía tiene que dar el siguiente paso
La publicación de la Orden TRM/910/2026 no incorpora a Canarias al Abono Único. Lo que hace es poner en marcha el marco que permite a las administraciones autonómicas, supramunicipales y locales adherirse al sistema.
Canarias ya ha expresado oficialmente su voluntad de participar y ha planteado ser territorio piloto. Ahora tendrá que concretar con el Estado cómo se integraría su red de transporte y qué servicios y títulos quedarían asociados al nuevo sistema.