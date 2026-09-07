Canarias afronta un lunes de calor extremo: hasta 39 grados y cuatro islas con avisos

Canarias afronta este lunes, 7 de septiembre, una nueva jornada marcada por el calor, la calima y el viento, con Gran Canaria como la isla más afectada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por temperaturas máximas en parte de Gran Canaria y avisos amarillos en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, mientras el Gobierno canario eleva a alerta la situación por altas temperaturas en la isla redonda.
La previsión de la Aemet apunta a temperaturas de hasta 37 grados en zonas del interior, sur, este y oeste de Gran Canaria, mientras que podrán alcanzarse los 34 grados en el sur de Tenerife y Lanzarote y en el interior y sur de Fuerteventura.
El episodio llega acompañado de calima ligera, especialmente significativa en medianías y cumbres, y de viento del noreste con intervalos fuertes y posibles rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas costeras.
A esta situación se suma la activación, desde las 10.00 horas de este lunes, de la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria decretada por la Dirección General de Emergencias. El resto del Archipiélago queda en situación de prealerta por calor.
Gran Canaria, en alerta por temperaturas máximas
El ámbito de la alerta del Gobierno de Canarias comprende la mitad sur de Gran Canaria, principalmente las vertientes este, sur y oeste.
Emergencias define la situación como un “episodio cálido de características tropicales” cuya evolución todavía presenta una elevada incertidumbre.
Las previsiones manejadas por el Ejecutivo autonómico son incluso más elevadas que los valores generales recogidos por la Aemet para este lunes. Se esperan temperaturas que alcanzarán o superarán los 35 grados en amplias zonas de la cuenca de Tejeda, así como en medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste.
De forma más localizada, especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, podrían alcanzarse los 39 grados este lunes. Para el martes, el Gobierno advierte incluso de registros próximos a los 40 grados en Gran Canaria.
Hasta 36 grados en Lanzarote y Fuerteventura
El calor también será intenso en las Islas orientales. En Fuerteventura y Lanzarote, el episodio afectará principalmente a la mitad sur.
Según Emergencias, las temperaturas podrán llegar a los 36 grados desde este lunes, e incluso superar este valor de forma puntual. La situación podría intensificarse durante el martes, especialmente en el sur de Fuerteventura.
La Aemet mantiene para este lunes avisos amarillos por altas temperaturas en Lanzarote y Fuerteventura, además del correspondiente a diferentes zonas de Tenerife. Gran Canaria se encuentra en nivel naranja.
Tenerife podría superar los 34 grados
En Tenerife, la Dirección General de Emergencias prevé temperaturas de unos 33 grados de forma generalizada en las áreas afectadas por el episodio, aunque admite que podrán superarse los 34 grados en puntos concretos.
La previsión empeora de cara al martes. Las cumbres y medianías del sur y oeste de Tenerife podrían alcanzar entonces los 36 grados, una temperatura que también podría registrarse en la vertiente sur del área metropolitana.
La Aemet señala para este lunes valores de hasta 34 grados en el sur de Tenerife.
Noches de hasta 25 o 26 grados
Uno de los factores que agravará el episodio serán las temperaturas nocturnas elevadas.
El Gobierno de Canarias advierte de que los termómetros apenas bajarán de los 25 o 26 grados durante la noche, especialmente en las Islas de la provincia de Las Palmas. Esta situación reducirá la recuperación térmica entre jornadas.
En cuanto al cielo, predominarán los ambientes poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en el norte del resto de las Islas.
También continuará la calima ligera, principalmente en medianías y cumbres.
Prealerta por fenómenos costeros en cuatro Islas
El episodio meteorológico no se limita al calor. El Gobierno de Canarias mantiene además la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, activada desde las 15.00 horas del domingo.
El viento del norte o nordeste alcanzará velocidades de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza siete, especialmente en los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife y entre Tenerife y Gran Canaria.
En determinados sectores podrá registrarse mar gruesa, con olas de entre 2,5 y cuatro metros, además de mar de fondo del norte de uno a dos metros.
El Gobierno autonómico recomienda evitar muelles, escolleras y zonas próximas al mar expuestas al oleaje, así como extremar las precauciones ante el calor. La previsión apunta a que el episodio podría intensificarse durante el martes antes de comenzar a mejorar a partir del miércoles.