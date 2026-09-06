La Aemet avisa de un lunes tórrido en Canarias: dónde subirán más los termómetros

Las temperaturas sufrirán este lunes, 7 de septiembre, un repunte notable en las Islas Canarias, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas que podrán alcanzar los 37 °C en Gran Canaria y los 34 °C en Tenerife. El Archipiélago registrará además calima ligera, más intensa en zonas de medianías y cumbres de la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El ascenso térmico afectará principalmente a las zonas de interior y a las vertientes sur de las islas. En las medianías del oeste, sur y este de Gran Canaria, los termómetros rozarán los 37 °C en las horas centrales de la jornada. Durante la noche, las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 26 a 28 °C en estas áreas, configurando una noche ecuatorial en puntos del sur y del oeste insular. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 24 °C de mínima y los 28 °C de máxima.
En la provincia occidental, la Aemet señala un ligero ascenso de los valores máximos en las medianías orientadas al sur y al este de Tenerife, donde se prevé llegar a los 34 °C. En la Isla de El Hierro, los termómetros registrarán la mínima de la provincia con 18 °C. En los núcleos de población del norte de las Islas, se formarán intervalos de nubes bajas a primeras horas de la mañana, seguidos de evolución por la tarde en el interior.
Alisio con rachas muy fuertes y polvo en suspensión
El viento del alisio soplará con intervalos de intensidad fuerte en la costa y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las franjas del sureste y noroeste de Gran Canaria, así como en el extremo noroeste, la vertiente sureste y el macizo de Anaga en Tenerife. En las áreas de medianías y cumbres de ambas provincias, el viento del este soplará fuerte durante la primera mitad del día, para amainar paulatinamente a lo largo de la tarde.
En Lanzarote y Fuerteventura, la previsión meteorológica apunta a cielos poco nubosos con brumas en el norte al amanecer y presencia de polvo en suspensión. La calima se mantendrá de forma ligera en el resto de las Islas, concentrándose con mayor densidad en cotas medias y altas.