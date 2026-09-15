Canarias hace historia en el Mundial de FP: Matías y Laura competirán en Shanghái

Canarias estará representada por primera vez por dos estudiantes en una edición mundial de WorldSkills, la mayor competición internacional de Formación Profesional y habilidades técnicas. Matías Alejo Segovia Mitrovich y Laura Daniela Puerto Osorio competirán con la selección española en Shanghái del 22 al 27 de septiembre.
Los dos jóvenes consiguieron su clasificación después de proclamarse campeones de España en SpainSkills 2026, celebrada el pasado febrero en Madrid. Matías obtuvo el oro en Carpintería y Laura se impuso en Servicio de Restaurante y Bar, resultados confirmados por el Ministerio de Educación.
La participación supone un hito para la Formación Profesional de Canarias. Hasta ahora, el Archipiélago nunca había contado con dos representantes simultáneos en la competición mundial.
Este martes, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, despidieron a la delegación que viajará a China.
Un carpintero de Tenerife y una especialista en restaurante y bar
Matías Segovia, alumno del IES Geneto, en Tenerife, competirá en la modalidad de Carpintería. Durante las cuatro jornadas de competición tendrá que desarrollar un proyecto completo en madera. La prueba supondrá entre 18 y 22 horas de trabajo práctico, repartidas entre el 23 y el 26 de septiembre.
Por su parte, Laura Puerto logró su clasificación representando al CIFP Virgen de las Nieves, en La Palma, aunque actualmente estudia en el CIFP Virgen de Candelaria, en Tenerife.
Participará en Servicio de Restaurante y Bar. Sus pruebas abarcarán distintas competencias profesionales, entre ellas servicio de mesa y banquete, coctelería, preparación de café y trinchado en sala.
Los acompañarán, entre otros integrantes de la delegación canaria, sus tutores. Ángel Antonio de Paz Expósito, del IES Geneto, ha preparado a Matías en Carpintería, mientras que Vanesa Cabezas Pérez, del CIFP Virgen de las Nieves, ha trabajado con Laura en Servicio de Restaurante y Bar.
De campeones de España a competir contra los mejores del mundo
Los dos estudiantes consiguieron el billete para Shanghái en SpainSkills 2026, donde Canarias logró un resultado destacado.
Matías se proclamó campeón nacional de Carpintería y Laura consiguió la medalla de oro en Servicio de Restaurante y Bar. El listado oficial del Ministerio confirma ambos primeros puestos.
La competición nacional reunió en febrero en IFEMA Madrid a más de 500 estudiantes y titulados de FP de todas las comunidades autónomas. De allí salió buena parte del equipo que representará ahora a España en China.
La selección española estará formada finalmente por 34 competidores, acompañados por 31 coordinadores técnicos y cuatro jefes de equipo. España participará en 31 modalidades profesionales, según los datos publicados por el Ministerio de Educación.
Más de 1.400 jóvenes competirán en Shanghái
La 48.ª edición de WorldSkills se celebrará del 22 al 27 de septiembre de 2026 en el National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghái.
La organización prevé reunir a más de 1.400 jóvenes procedentes de más de 70 países y regiones, que competirán en 64 modalidades profesionales.
La ceremonia inaugural está prevista para el 22 de septiembre. Las pruebas se desarrollarán entre los días 23 y 26, mientras que la clausura y entrega de premios tendrá lugar el 27.
WorldSkills se celebra cada dos años y enfrenta a jóvenes profesionales en pruebas prácticas vinculadas a oficios, tecnología, industria y servicios. España está además vinculada al origen del movimiento: la primera competición internacional que dio lugar a WorldSkills se celebró en el país hace más de 75 años.
Para Matías Segovia y Laura Puerto, Shanghái será ahora el siguiente paso después de conquistar el campeonato nacional y convertirse en los dos primeros estudiantes canarios que coinciden representando a España en una WorldSkills mundial.