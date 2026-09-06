Casa Mascareño, la joya de Santa Cruz declara Bien de Interés Cultural en 2008

La Casa Mascareño, situada entre la avenida Venezuela y la calle Fermín Morín, en el barrio Buenavista de Santa Cruz de Tenerife, fue mandada a construir por Carmelo Mascareño, en 1935, en medio de su finca de plataneras.
La vivienda de dos plantas y semisótano está considerada la obra maestra del arquitecto José Blasco Robles (Almería, 1904 – Madrid, 1986), pues la estética del edificio constituye un claro ejemplo de arquitectura doméstica racionalista, ya que guarda un orden en la distribución de las líneas, donde todo tiene su sentido y utilidad, al rechazar cualquier elemento que proceda del esquema clásico (cornisas, balaustradas, columnas, frontones).
Los materiales empleados en su estructura, en los pilares, y en la cubierta plana son de hormigón armado, a la vez que utilizaría bloques prefabricados en los muros, al ofrecer mayor capacidad de resistencia, diafanidad en espacios interiores y facilidad en la construcción. También utilizaría carpintería metálica, persianas abatibles en las ventanas, distintos modelos de pavimentos en cada una de las habitaciones, y variedad de azulejos en los cuartos de baño. Principio del formulario
Blasco Robles crearía un edificio adaptado al clima de las islas, con la correcta orientación de las habitaciones y la ubicación de la puerta principal en la fachada del poniente, situada bajo un pequeño porche de entrada, al que se accede salvando un desnivel de cinco escalones; además, las dos grandes ventanas de la planta baja, que corresponden al salón y al comedor, se encuentran en las esquinas norte y sur, mientras que las dos ventanas de la planta alta, que pertenecen a los dormitorios, una de ellas también se encuentra en la esquina sur. La terraza se desarrolla sobre el forjado de la planta baja, dotándola de un voladizo sostenido por tirantes metálicos. En el interior del edificio destaca la articulación existente entre el hall y el comedor, dos espacios conexos y libres a los que se accede a partir de la entrada, sin vestíbulo.
El organismo internacional Docomomo, que estudia las obras arquitectónicas contemporáneas más destacadas de Europa, ha considerado a la Casa Mascareño una de las principales piezas españolas de estilo racionalista.
Rehabilitación
Cuando en 1980 los herederos del Sr. Mascareño vendieron la finca a la empresa Canarias de Edificaciones, S.A., la vivienda comenzaría a sufrir un alarmante deterioro, pues fue convertida en almacén de una obra colindante en la que se depositaban todo tipo de utensilios y herramientas. Años más tarde, la casa comenzaría a ser ocupada por indigentes, quienes llegarían a provocar un incendio en la segunda planta, debido a la quema de un colchón, a la vez que la iban desvalijando, de manera que lo único que quedaría en pie eran sus elementos estructurales. Tras las reiteradas denuncias vecinales, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedería a tapiar todos los huecos de las ventanas y las puertas.
En 2019, el Ayuntamiento capitalino sacaría a licitación la rehabilitación integral de la Casa Mascareño, con el fin de crear e ella un centro de acción cultural urbana para los jóvenes del distrito Salud-La Salle. Para integrar la vivienda al uso público fue necesario lograr espacios de mayor tamaño del que tenían las habitaciones originales, prolongar la escalera principal hasta el sótano y colocar un ascensor hasta la tercera planta, para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad. También se acondicionaron los jardines que ocupan todo el espacio exterior.
Casa de la Juventud
En sus dependencias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inauguraría la Casa de la Juventud, en 2023, como lugar de encuentro, participación, formación y convivencia de la población joven del Municipio.
Situada en el barrio de Buenavista, Distrito La Salud-La Salle, dispone de punto de información juvenil, bien de forma presencial o telemática; distintas zonas polivalentes; espacios multiusos, destinados a la actividad cultural (proyecciones, artes escénicas, exposiciones), actividades formativas (reuniones, charlas, conferencias, seminarios, congresos), y actividades lúdicas; Salas de ordenadores, grabaciones, y de ocio (juegos de mesa, etc.).