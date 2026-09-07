Crean en Gran Canaria el ‘helado Dubái canario’ que cambia el pistacho por plátano

El fenómeno del chocolate Dubái ya tiene versión canaria. La Heladería Helamore, situada en Vecindario, Gran Canaria, ha creado el denominado “Dubái Canario”, un helado que combina chocolate, plátano, caramelo salado y kataifi, uno de los ingredientes que convirtió al dulce original en un fenómeno mundial.
La propuesta adapta a Canarias una de las tendencias gastronómicas más virales de los últimos años. Helamore sustituye el protagonismo que tradicionalmente tiene el pistacho en el chocolate Dubái por el plátano, incorporando así uno de los sabores más reconocibles del Archipiélago.
El resultado combina el dulzor y la cremosidad del plátano con el chocolate y el caramelo salado. A ellos se suma el kataifi, una masa elaborada en finos hilos que aporta la textura crujiente característica de las elaboraciones inspiradas en el popular chocolate de Dubái.
Helamore cuenta con un establecimiento en la avenida de Canarias, número 227, en Vecindario, aunque la empresa dispone de diferentes puntos de venta repartidos por Gran Canaria. La compañía comenzó a elaborar sus helados en 2016 en un pequeño obrador de Mogán y posteriormente trasladó su producción a una fábrica situada en Arinaga.
La firma mantiene precisamente entre sus señas de identidad la experimentación con nuevos sabores. En su catálogo aparecen propuestas como yogur con miel de palma y nueces, polvito uruguayo, pistacho salado o pecán con caramelo y dulce de leche, además de sabores de edición limitada.
Del furor por el chocolate Dubái al “Dubái Canario”
El chocolate Dubái pasó de ser una creación local a convertirse en uno de los grandes fenómenos gastronómicos de las redes sociales. Su origen se encuentra en FIX Dessert Chocolatier, una empresa fundada en Dubái. La receta original combina una cobertura de chocolate con un relleno de crema de pistacho, tahini y kataifi tostado.
Aunque la creación se remonta a 2021, su explosión internacional llegó entre finales de 2023 y 2024. Los vídeos en TikTok mostrando cómo se partía la gruesa tableta, dejando al descubierto el relleno verde y crujiente, acumularon millones de reproducciones. Una de las grabaciones que impulsó el fenómeno superó los 120 millones de visualizaciones.
A partir de ahí aparecieron reinterpretaciones prácticamente por todo el mundo. El sabor saltó de las tabletas a otros productos como crepes, brownies, galletas, bebidas y helados, mientras supermercados y grandes fabricantes lanzaban sus propias versiones.
El ingrediente canario que cambia la receta
La creación de Helamore se suma ahora a esa tendencia, pero introduce un giro claramente isleño. Frente al pistacho que identifica a la receta viral, el Dubái Canario apuesta por el plátano, acompañado de chocolate, caramelo salado y el imprescindible toque crujiente del kataifi.
Una combinación que lleva el fenómeno gastronómico nacido en Oriente Medio hasta Gran Canaria y demuestra hasta dónde ha llegado una receta que comenzó como una tableta de chocolate y terminó convirtiéndose en uno de los sabores más reinterpretados de los últimos años.