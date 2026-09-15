Educación confirma la vuelta a las clases presenciales en toda Canarias este miércoles

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha confirmado que este miércoles, 16 de septiembre, se reanuda con normalidad la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos de Canarias, después de las medidas adoptadas este martes por el episodio de altas temperaturas.
La decisión implica que volverán a las aulas los estudiantes de Fuerteventura y de nueve municipios de Gran Canaria donde este martes las clases presenciales habían sido sustituidas por enseñanza telemática ante las previsiones de calor.
Educación ha adoptado la medida de acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Emergencias y tras la evolución favorable del episodio. Emergencias actualizó a las 18.00 horas de este martes la situación y dejó a todo el Archipiélago en prealerta por temperaturas máximas.
Dónde vuelven las clases presenciales este miércoles
La normalidad regresa, por tanto, a todos los centros educativos de Fuerteventura, donde este martes se había establecido la modalidad telemática.
También recuperan la presencialidad los colegios e institutos de los nueve municipios de Gran Canaria afectados por la medida: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.
En el resto de las Islas las clases presenciales se mantuvieron este martes con carácter general, aunque los centros podían adoptar medidas excepcionales en función de las condiciones térmicas.
De hecho, seis centros educativos solicitaron adelantar este martes la salida del alumnado debido al calor.
Tres se encuentran en Tenerife: CEIP Los Verodes, CEIP Isabel La Católica y CEIP Julio Castillo Torroba, todos en Santa Cruz de Tenerife. Los otros tres están en Las Palmas de Gran Canaria: CEIP Tenoya, CEIP Giner de los Ríos y CEO Omayra Sánchez.
Los centros podrán seguir tomando medidas frente al calor
Aunque se recupera la actividad presencial en toda Canarias, Educación recuerda que deben continuar aplicándose las medidas preventivas frente a las altas temperaturas incluidas en el protocolo, especialmente aquellas dirigidas al alumnado más vulnerable.
Los equipos directivos mantienen además la posibilidad de solicitar medidas extraordinarias si las condiciones de sus centros lo hacen necesario.
Entre ellas figuran la salida anticipada del alumnado, cambios en el horario escolar y modificaciones de las actividades curriculares.
La Dirección General de Emergencias mantiene desde las 18.00 horas de este martes la prealerta por temperaturas máximas en toda Canarias. Entre sus recomendaciones están evitar la exposición directa al sol, beber agua con frecuencia y reducir la actividad física durante las horas de mayor calor.
Incidencias por el calor en centros escolares
La decisión de recuperar la presencialidad llega después de dos jornadas marcadas por las temperaturas elevadas en las Islas.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este martes que durante el lunes se produjeron “algunos golpes de calor y algunas lipotimias” en centros escolares del Archipiélago.
Clavijo defendió las medidas adoptadas para proteger al alumnado, aunque reconoció que cambios como la enseñanza telemática pueden afectar a la conciliación de las familias.
Educación insiste ahora en que la vuelta generalizada a las aulas este miércoles debe ir acompañada del mantenimiento de las medidas preventivas mientras continúe el episodio de calor.