Concierto de Antonio Orozco en La Laguna: hora, lugar y todos los cambios en el tráfico

Antonio Orozco dará un concierto gratuito este sábado, 5 de septiembre, en La Laguna, dentro del programa de las Fiestas del Cristo 2026. La actuación comenzará a las 21:00 horas en la Plaza del Cristo.
El cantante llega a Tenerife con La gira de tu vida, su espectáculo de 2026. El acceso al concierto será gratuito, por lo que no será necesario adquirir entrada para asistir.
Este mismo sábado habrá actividad en la zona desde horas antes. La programación contempla también la celebración de la Carrera Popular del Cristo, con las pruebas infantiles a partir de las 17.00 horas y las carreras de adultos desde las 17.30 horas.
Cortes de tráfico
Quienes tengan previsto acudir en coche deben prestar especial atención a las restricciones de tráfico en el entorno de la Plaza del Cristo.
Los días en los que se celebren actos en la plaza, entre las 15.00 y las 03.00 horas, estará prohibida la circulación de vehículos por la calle Nava y Grimón, desde la calle Anchieta hasta la Plaza del Cristo.
El Ayuntamiento contempla además otros cortes cuando la presencia de peatones y vehículos pueda afectar a la seguridad vial. En esas circunstancias podrá interrumpirse el tráfico en Camino de Las Peras con Felipe González Vicén y en Camino de La Rúa con Pasaje Concepción Salazar.
El tramo del Camino de La Rúa comprendido entre Pasaje Concepción Salazar y la calle Pintor José Aguiar podrá funcionar en doble sentido únicamente para permitir el acceso de los vecinos.
También podrá establecerse doble sentido en la calle Pintor José Aguiar hasta la calle Verano desde la Vía de Ronda, exclusivamente para el acceso vecinal.
Dónde estará prohibido aparcar
Las restricciones también afectan al estacionamiento cerca de la Plaza del Cristo.
Entre las 15.00 y las 04.00 horas estará prohibido aparcar en la calle Nava y Grimón, desde Anchieta hasta la Plaza del Cristo. El Ayuntamiento contempla la posibilidad de modificar esta zona y limitar la prohibición al tramo comprendido entre Ramón García Rojas y la plaza, exceptuando la zona de seguridad de la Comisaría de la Policía Nacional.
Tampoco estará permitido estacionar en la Plaza del Cristo, entre Nava y Grimón y el Camino de La Rúa, ni en la calle Pintor José Aguiar, desde el Camino de La Rúa hasta la calle Verano.
Además, en función del acto que se celebre y de la instalación de medios sanitarios, podrá prohibirse el estacionamiento en el Camino de Las Peras, en la parte trasera del Mercado Municipal.
El Ayuntamiento advierte de que los horarios de los cortes y de la reapertura de las calles pueden modificarse en función de la afluencia, el tráfico o las necesidades de seguridad.
Cambio en la parada de taxis de la Plaza del Cristo
Las restricciones afectan también a quienes tengan previsto desplazarse en taxi.
La parada situada habitualmente en la Plaza del Cristo ha sido trasladada de forma provisional al Camino de Las Peras, entre las calles Padre Adán y Tabares de Cala.
La noche continúa con Pepe Benavente
La música no terminará con Antonio Orozco. A las 23.00 horas, una vez finalizada su actuación, está prevista en la Plaza del Cristo una verbena con Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band.