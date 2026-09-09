Santa Cruz y Adeje estrenan descuentos en más de 1.000 productos para bares y restaurantes

Los bares, restaurantes y cafeterías de Canarias podrán acceder desde esta semana a descuentos en más de 1.000 productos de uso habitual a través de una nueva campaña de Transgourmet. La medida se aplica en tres centros GM Cash del Archipiélago, entre ellos los de Santa Cruz de Tenerife y Adeje.
La iniciativa, denominada Aliados de la Hostelería, entró en funcionamiento el pasado 7 de septiembre y establece precios especiales según el volumen de compra. Cuantas más unidades adquiera el profesional de una misma referencia, mayor será el ahorro aplicado.
En Canarias, el programa está disponible en los establecimientos GM Cash de Santa Cruz, Adeje y Las Palmas. Los tres forman parte de los 35 centros cash&carry seleccionados por Transgourmet en España para desarrollar la campaña.
Descuentos en más de 1.000 productos para hostelería
La promoción abarca más de 1.000 referencias dirigidas específicamente a bares, restaurantes y cafeterías. Incluye productos secos, frescos y congelados utilizados habitualmente por los establecimientos hosteleros.
A diferencia de una promoción puntual, Transgourmet señala que el programa tendrá carácter permanente y estará disponible todos los días en los centros adheridos.
El sistema funciona mediante descuentos por volumen. El precio mejora a medida que aumenta el número de unidades adquiridas de una misma referencia, según explica la compañía.
Transgourmet plantea la medida como una vía para reducir el coste de las compras de los negocios de restauración en un escenario marcado por la presión de los gastos operativos.
Sílvia Otero, directora ejecutiva de Operaciones de Transgourmet Ibérica, explica que el programa busca facilitar el acceso a descuentos “en productos que utilizan cada día”.
La responsable añade que la medida está pensada para “aliviar su carga de costes y facilitar su actividad”.
Tres centros GM Cash participan en Canarias
Además de los centros de Santa Cruz de Tenerife, Adeje y Las Palmas, la campaña llega a establecimientos de otras diez comunidades autónomas.
La distribución anunciada por la empresa incluye nueve centros en Cataluña, siete en Andalucía, cinco en la Comunidad Valenciana y tres en Canarias.
También participan dos establecimientos en Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia, además de uno en Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.
Transgourmet Ibérica desarrolla su actividad tanto en la distribución mayorista para hostelería como en supermercados de proximidad. La compañía cuenta en España con una red de centros GM Cash y Gros Mercat destinada principalmente a profesionales del canal horeca.