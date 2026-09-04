La diputada del Común reclama que la universidad no sea un “artículo de lujo”

La Diputada del Común, Lola Padrón, exige medidas para mejorar la movilidad y facilitar el alojamiento de los jóvenes que deben desplazarse a La Laguna para cursar estudios universitarios. “La universidad no puede convertirse en un artículo de lujo para los jóvenes canarios”, advirtió ayer tras recoger distintas demandas trasladadas desde la Isla Baja de Tenerife.
“Una de las reclamaciones que nos han trasladado, y que sabemos que es común también en otros municipios del norte y del sur de Tenerife, especialmente en pueblos pequeños o núcleos como Tierra del Trigo, es la dificultad que tienen muchos jóvenes para desplazarse a La Laguna a estudiar. A los problemas del transporte público se suma ahora la dificultad para encontrar un alojamiento asequible”, señaló. La Diputada del Común considera que esta realidad evidencia una desigualdad que no depende únicamente de la renta de las familias, sino también del lugar en el que viven.
Facilitar residencias asequibles
En este sentido, planteó que el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de La Laguna estudien fórmulas que faciliten el acceso a residencias universitarias o se busquen otras soluciones de alojamiento asequible para estudiantes procedentes de distintos puntos de la Isla.
“Creemos que, igual que se ha planteado para estudiantes procedentes de otras islas, se podrían estudiar fórmulas para facilitar residencias de estudiantes. La crisis habitacional está haciendo que muchos jóvenes que antes podían quedarse en pisos en La Laguna ya no puedan asumir ese coste”, explicó desde la Isla Baja.
La institución considera especialmente importante abordar esta situación desde una perspectiva de igualdad de oportunidades. “El acceso a la educación superior no depende únicamente de poder formalizar una matrícula, sino también de disponer de condiciones materiales que permitan asistir a clase, desplazarse y residir cerca del centro de estudios cuando las conexiones o la distancia lo hacen necesario”, subrayó.
La Diputada del Común recordó, además, que la falta de transporte adecuado y el encarecimiento de la vivienda pueden acabar convirtiéndose en factores que condicionen la elección de estudios, obliguen a realizar largos desplazamientos diarios o incluso lleven a algunas familias a descartar determinadas opciones formativas.