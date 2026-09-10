El enoturismo reserva finos viajes de sensaciones entre bodegas y paisajes

Las riquezas de Canarias “también se manifiestan con fuerza en su cultura del vino”, brinda el clúster de enoturismo. “Diversos factores propician que la vitivinicultura insular sea única en el mundo, lo que permite al visitante disfrutar de una experiencia exclusiva”, declara esta asociación de empresas. “El enoturismo en Canarias es mucho más que vino: es historia, cultura y naturaleza. Cada isla cuenta con denominaciones de origen, cepas únicas y una viticultura que crece entre el mar y la montaña”.
El turismo enológico consiste en explorar las zonas de producción de vino para conocer su cultura, sus paisajes y sus tradiciones. Tal viaje de sensaciones abarca visitas a bodegas (recorridos por los espacios de elaboración, crianza y almacenamiento); paseos por los viñedos (caminatas para aprender sobre los tipos de suelo y el cuidado de la uva); catas y degustaciones (prueba de vinos guiada por expertos que explican los matices y los aromas); maridaje y gastronomía (combinación del vino con platos típicos, quesos o productos de la región).
“El enoturismo es el desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y tiempo libre dedicadas al descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y su territorio”, proclama la Carta Europea del Enoturismo.
La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias constituye una plataforma institucional de la Universidad de La Laguna y del Gobierno autonómico a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que “impulsa la investigación y transferencia de conocimiento en materia de agroturismo y enoturismo”. Su objetivo principal radica en “generar conciencia y contribuir al desarrollo responsable, sostenible y accesible de la actividad turística en contacto directo con las actividades agropecuarias”. Para llevar a la práctica ese propósito, “generará y difundirá conocimiento y experiencias adquirida sobre el agroturismo y el enoturismo con empresas del sector primario: velando por el desarrollo responsable, asesorando y ofreciendo formación especializada”.
Valerio del Rosario Martín representó a la cátedra durante el día grande de la Fiesta de la Vendimia de El Hierro. En su intervención, ponderó el patrimonio vitivinícola de la isla del Meridiano y la preservación de los conocimientos, paisajes y tradiciones vinculados al cultivo de la vid y a la elaboración del vino. El mantenedor lleva casi tres décadas dedicado a la divulgación de territorios, paisajes rurales, productos locales y oficios tradicionales. Del Rosario ensalzó el potencial de este servicio para generar rentas complementarias, favorecer la venta directa y diversificar los ingresos de las explotaciones.
El programa Crecer juntos, del Ejecutivo canario, incentiva “una relación de beneficio mutuo” y contribuye a sacar provecho de las sinergias entre dos actividades económicas vitales.