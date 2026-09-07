Escolares tinerfeños llevan un año recibiendo clase a la luz de los móviles

Lo sufrieron desde octubre de 2025, lo denunciaron en este periódico en enero de este año y, pasados casi doce meses, la situación sigue igual: los vecinos de la muy populosa y poblada zona de El Tejar, en el Puerto de la Cruz, los miembros del equipo de dominó, de Primera categoría, y, sobre todo, los niños y niñas que asisten a las clases de música, refuerzo o inglés que cada año se ofertan en la sede de la asocación de ecinos de este núcleo se exponen a otro comienzo de curso sin luz, con el recurso de velas variopintas como alternativa o, por los tiempos actuales, de los móviles multiusos. Y es que eso es lo que pasó en buena parte del curso anterior, especialmente en la etapa invernal o incluso en los días más esplendorosos si se ha de usar el baño o algunas salas más oscuras, tal y como ocurre ahora, aún en pleno verano, como comprobó DIARIO DE AVISOS este pasado miércoles.
María Vanessa León Peraza es la encargada, en buena parte por puro altruismo, de las clases de refuerzo, que en su mayoría imparte a niños de familias vulnerables de la zona, aunque hay de todo. Es de la que no se calla las cosas y va de frente, por lo que los responsables del gobierno local, del tripartito que gestiona desde agosto de 2024 (PP-ACP-CC), la conocen bien y saben perfectamente de su ímpetu e insistencia. A su juicio, no se entiende que haya pasado un año sin arreglar el problema con la luz, que surge, según todos los indicios, por el acople ilegal que hace un residente de los bloques de esta calle Canastilleras.
Una situación que sufren desde el 6 de octubre de 2025, que denunciaron públicamente y que se mantiene y amenaza con perpetuarse. Y eso que Vanessa, por separado o junto a la profesora de Inglés, Mila González, no ha parado de reunirse con el alcalde, Leopoldo Afonso (PP), con el primer teniente de alcalde y responsable de diversas áreas, David Hernández (como Participación Ciudadana), y con el segundo teniente de alcalde y portavoz de CC, Alonso Acevedo, que lleva Servicios Generales. Es decir, con las caras visibles del tripartito gobernante, a los que critica esta inacción, temiendo incluso que haya “algo detrás y que, en realidad, la intención pase por que la AV deje este lugar y se recupere como vivienda social”.
Lo cierto es que, en las distintas reuniones que ha mantenido con ediles del gobierno, le han explicado que se maneja, incluso, un presupuesto de unos 20.000 euros para arreglar el cuadro, situación que el Ayuntamiento portuense ya presentó en enero de este año como “compleja”. Vanessa no tiene muy claro por qué se necesita “tanta cantidad” para un teórico desacople, después de que lo intentaran con la compañía Endesa que, sin embargo, les remitió al consistorio por tratarse de unas dependencias municipales. Eso sí, cedidas por la corporación local a cambio de las instalaciones del velatorio de la ciudad, conocido popularmente como La Moncloa, que sí pertenecen a la AV El Tejar, pero que se lo canjeó al ayuntamiento para poder disfrutar de una sede, en la que lleva ya unos 40 años, según recalca a este periódico Francisco Pérez, el presidente del club de dominó del barrio.
Lejos de rendirse o resignarse, Vanessa sigue con su lucha, vuelve a realizar esta denuncia pública, ha llevado el caso a la Diputación del Común y asegura que “lo que se le hace a esta AV y a estos niños y niñas con sus clases no pasa con ninguna otra entidad del Puerto de la Cruz”. De hecho, hasta explicita que tiene temor a que, en el fondo, haya una motivación política porque ella nunca ha escondido su pertenencia al PSOE y su buena relación con el exalcalde Marco González, “pero porque lo conozco desde hace 48 años ya que nuestras familias vivían al lado en La Vera”. No obstante, remarca que los alumnos pertenecen a familias de todas las ideologías, que no tiene sentido tomar represalias por una adscripción política, “pues todos tenemos ideología, y que lo que pasa aquí afecta a niños y niñas que, en muchos casos, son de familias vulnerables y algunos hasta hijos de personas que han ido en planchas como la de CC, con Alonso Acevedo”.
La foto de Paco Afonso
Es más, al descubrir en la sede de la asociación de vecinos una célebre foto del exalcalde socialista Paco Afonso de su etapa al frente del consistorio (1979-1984, cuando fue designado gobernador civil de la Provincia), decidieron colocarla en una pared. Vanessa León teme que eso también haya afectado, aunque, desde luego, dice que no tienen ninguna intención de quitarla e insiste en que algo así no debería influir en ninguna discriminación o desidia hacia un problema que afecta a la formación de menores, a un equipo de dominó y a los residentes de la zona que quieran celebran cualquier asamblea o acto en su sede vecinal.
El gobierno local anuncia una solución “lo antes posible”
Desde el gobierno local (PP-ACP-CC), se traslada que están “llevando a cabo todas las actuaciones administrativas requeridas por el procedimiento legal para poder dar solución a la incidencia eléctrica. En estos momentos, se está cumplimentando, de manera sucesiva, los distintos trámites y pasos necesarios para ejecutar las actuaciones pertinentes con todas las garantías. Confiamos en que pueda completarse lo antes posible y que la situación quede solventada a la mayor brevedad”, aunque sin fecha concreta