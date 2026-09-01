Fundación Moeve abre la convocatoria de los Premios al valor social 2026 para impulsar proyectos que mejoran la vida de las personas

Fundación Moeve abre hoy la convocatoria de la 22ª edición de sus Premios al valor social, una iniciativa con la que apoya proyectos que generan oportunidades y mejoran la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social. Las entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas del 1 al 18 de septiembre a través de la página web de fundación Moeve.
En esta edición, la Fundación destinará hasta 225.000 euros a iniciativas sociales impulsadas por entidades comprometidas con el bienestar y la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad en los territorios donde se convocan los premios; Campo de Gibraltar, provincia de Huelva y Canarias.
Cada territorio contará con una dotación de hasta 75.000 euros, que se repartirá entre tres proyectos ganadores. Cada iniciativa podrá recibir hasta 25.000 euros para ayudar a hacer realidad sus objetivos y ampliar su impacto social. Los proyectos serán seleccionados por jurados locales integrados por representantes institucionales vinculados al ámbito social. Además, profesionales de Moeve acompañarán a las entidades participantes como padrinos y madrinas solidarios.
Teresa Mañueco, directora general de fundación Moeve, destaca que “los Premios al valor social reconocen el trabajo de entidades que están cerca de las personas y conocen de primera mano sus desafíos y necesidades. Nuestro objetivo es ayudarles a impulsar proyectos que generan oportunidades reales y contribuyen a construir comunidades más inclusivas, resilientes y sostenibles”.
En línea con el compromiso de fundación Moeve con una transición ecológica justa, se valorará positivamente, aunque sin carácter excluyente, que los proyectos incorporen criterios de sostenibilidad y promuevan la transición ecológica entre los colectivos a los que se dirigen.
Desde su creación en 2005, los Premios al valor social han apoyado 527 proyectos sociales gracias a una inversión superior a 5,63 millones de euros. Estas iniciativas han contribuido a mejorar de forma directa la vida de casi 115.000 personas. En Canarias, gracias a estos galardones se han impulsado hasta la fecha 80 proyectos sociales, con una aportación global de 862.000 euros.