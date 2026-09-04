El fenómeno mundial HYROX aterriza en Tenerife: así es la competición y todos sus horarios

HYROX llega por primera vez a Canarias y lo hace en Tenerife. El Recinto Ferial de Santa Cruz acoge desde este viernes, 4 de septiembre, y hasta el domingo día 6 la competición internacional de fitness, que reunirá a 10.000 atletas de más de 100 nacionalidades, entre ellos más de 3.000 deportistas canarios.
La cita incorpora a Tenerife al circuito de HYROX, una competición nacida en Alemania en 2017 que combina carrera y ejercicios funcionales bajo un mismo formato en todas sus sedes. Durante tres jornadas habrá pruebas individuales, por parejas, relevos y categorías Pro.
La organización celebra así su primera competición en Canarias y también la primera en una Isla dentro de su calendario nacional, después de pasar por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga.
Qué es HYROX y cómo funciona
El formato de HYROX combina un total de ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales.
Todos los participantes siguen la misma estructura. Primero recorren un kilómetro y, a continuación, afrontan una estación de entrenamiento. Esta secuencia se repite ocho veces hasta completar la prueba.
Entre los ejercicios se incluyen modalidades como SkiErg, empuje y arrastre de trineo, burpees con salto, remo, transporte de pesas, zancadas con saco y lanzamientos de balón medicinal.
El formato común permite comparar los tiempos obtenidos por deportistas que participan en diferentes ciudades y países.
HYROX nació en Hamburgo en 2017 y desde entonces ha extendido sus competiciones por diferentes mercados internacionales. Tenerife se incorpora ahora a ese calendario con su primera prueba en el Archipiélago.
Todos los horarios de HYROX Tenerife
La competición comienza este viernes, 4 de septiembre, en la Gran Nave del Recinto Ferial. Las primeras salidas están previstas a partir de las 14.00 horas.
Durante la primera jornada competirán las categorías masculina individual, dobles masculina y femenina, femenina individual y dobles mixtos.
El sábado, 5 de septiembre, la actividad comenzará a las 08.00 horas. Será una de las jornadas más extensas del programa e incluirá también las categorías Pro. Las pruebas se prolongarán hasta aproximadamente las 20.00 horas.
El domingo, 6 de septiembre, se celebrarán las últimas competiciones. Será el turno de categorías individuales y dobles, además de los relevos femeninos, mixtos y masculinos. Las últimas salidas están previstas a partir de las 18.20 horas.
Los horarios pueden estar sujetos a ajustes de la organización, por lo que los participantes deben consultar su hora de salida definitiva en la información oficial de HYROX.
Más de 3.000 deportistas canarios
La primera edición de HYROX Tenerife contará con 10.000 participantes, según los datos facilitados por el Cabildo de Tenerife. Más de 3.000 serán deportistas canarios y habrá representación de más de 100 nacionalidades.
Entre las participantes estará Manuela García Caparrós, integrante de Elite 15. También estará presente Lucas ‘Pela’ Aveldaño, entrenador de esta disciplina y exfutbolista del CD Tenerife y del RCD Mallorca.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, considera que la llegada de HYROX supone una oportunidad para reforzar el posicionamiento de Tenerife como destino de turismo deportivo.
“Hablamos de una competición con un crecimiento extraordinario y una enorme proyección internacional, capaz de atraer a miles de deportistas, acompañantes y aficionados”, señaló Afonso.
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó, por su parte, la oportunidad de mostrar la Isla ante una comunidad internacional vinculada al fitness, el entrenamiento y los hábitos de vida saludable.
Primera edición de HYROX en Canarias
El director del evento, Agustín García, destacó la importancia de celebrar por primera vez una prueba de estas características en el Archipiélago y agradeció la colaboración del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz.
“Estamos muy contentos de poder celebrar nuestro primer evento en Canarias”, afirmó García durante la presentación de la competición.
La celebración de HYROX en Tenerife se integra además en la estrategia insular para potenciar el turismo deportivo. Durante el fin de semana, la prueba movilizará no solo a los participantes, sino también a entrenadores, acompañantes y aficionados.
Tenerife se incorpora de esta manera al circuito de una competición que ha desarrollado una comunidad internacional alrededor de un formato que combina resistencia y fuerza y que permite a deportistas profesionales y aficionados competir bajo las mismas reglas.