Nuevo paso para el IES Las Chafiras: tendrá 22 unidades

El IES Las Chafiras, una de las principales infraestructuras educativas previstas para el sur de Tenerife, suma un nuevo trámite administrativo. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este martes la solicitud para autorizar el tratamiento y vertido de las aguas residuales del instituto, ubicado en Llano del Camello, en San Miguel de Abona.
El anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife somete el expediente a información pública durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el BOC. La solicitud fue presentada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación.
Se trata de un procedimiento relacionado con los servicios necesarios para el funcionamiento del centro y no de una nueva autorización para iniciar su construcción. De hecho, las obras del IES Las Chafiras comenzaron oficialmente en octubre de 2025 con la colocación de la primera piedra.
Dónde estará el nuevo IES Las Chafiras
El documento publicado este martes localiza el instituto en la calle Tomás Cruz, en Llano del Camello, dentro del término municipal de San Miguel de Abona.
El expediente, identificado como 2215_EDAR G1320/2026, corresponde a la autorización administrativa necesaria para el tratamiento y posterior vertido de las aguas residuales generadas por el centro educativo. La solicitud llegó al Consejo Insular de Aguas el pasado 30 de marzo.
Durante los 30 días hábiles de exposición pública, las personas interesadas podrán consultar la documentación en las dependencias del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o solicitar acceso telemático al expediente.
Un instituto con 22 unidades para el sur de Tenerife
El nuevo IES Las Chafiras contará con 22 unidades escolares: 16 destinadas a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otras seis a Bachillerato.
La infraestructura se levanta sobre una parcela de 11.929,40 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona al Gobierno de Canarias. La Consejería de Educación sacó las obras a licitación en abril de 2025 con una inversión prevista de 9.426.611,13 euros, financiada íntegramente con fondos de la Comunidad Autónoma.
El proyecto busca aumentar la oferta educativa pública en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del sur de Tenerife. El Gobierno de Canarias justificó su construcción por el incremento de la demanda escolar en San Miguel de Abona y los municipios próximos, donde algunos centros se encontraban cerca de su capacidad máxima.
Las obras comenzaron formalmente el 7 de octubre de 2025, cuando representantes del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de San Miguel de Abona participaron en el acto de colocación de la primera piedra. El proyecto forma parte del Plan de Choque de Infraestructuras Educativas para el sur de Tenerife.
La inversión fue programada de forma plurianual hasta 2028. Para el ejercicio 2026, los Presupuestos de Canarias contemplan 3,24 millones de euros vinculados al proyecto del IES Las Chafiras.
La publicación de este martes incorpora ahora al desarrollo del instituto el trámite relativo al tratamiento de sus aguas residuales, cuyo expediente permanecerá abierto a información pública durante los próximos 30 días hábiles.