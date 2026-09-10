La iglesia de San Gerardo, en La Salud, a punto de ser demolida para crear nuevos usos vecinales

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz acaba de aprobar la adjudicación del contrato de las obras para la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de su entorno, en el barrio La Salud a la empresa Ecocivil Electromur, por un importe de 1,7 millones de euros. La actuación contempla el derribo del antiguo inmueble de la iglesia y la adecuación y renovación integral de su entorno urbano.
La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 7.700 metros cuadrados, comprendida entre la manzana en la que se ubica la antigua iglesia y la plaza José Carlos Schwartz. El ámbito está compuesto por unos 3.400 metros cuadrados correspondientes a la plaza y otros 4.300 metros cuadrados ocupados actualmente por aparcamientos en superficie, viales y jardines exteriores.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta adjudicación supone dar un paso definitivo para transformar un espacio que durante demasiado tiempo ha permanecido pendiente de una solución y convertirlo en un lugar pensado para las personas, para el encuentro y para la vida cotidiana del barrio”.
Bermúdez señaló que “en La Salud estamos actuando desde una visión integral, no solo para resolver una situación concreta, sino para generar nuevos espacios públicos, mejorar la accesibilidad y ofrecer a los vecinos y vecinas lugares donde puedan practicar deporte, disfrutar de su tiempo libre y relacionarse. Se trata de transformar un espacio hoy desordenado en una nueva centralidad para el barrio”.
El concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, subrayó que la intervención responde a una demanda planteada durante los encuentros mantenidos con el vecindario de La Salud y que forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los barrios. “Nuestra obligación es seguir avanzando en actuaciones que tengan una incidencia real en la vida cotidiana de los vecinos. Este proyecto permite recuperar un espacio urbano importante y darle nuevos usos, con una atención especial a la accesibilidad, al deporte, al ocio y a la convivencia”.
El objetivo es llevar a cabo una renovación integral de este espacio urbano para dotarlo de una ordenación de la que actualmente carece, generando nuevas centralidades mediante la integración de diferentes usos. El proyecto contempla la revisión y ordenación de la zona destinada a aparcamientos, la creación de itinerarios peatonales seguros y accesibles y la mejora general de la conexión entre los distintos espacios que conforman este ámbito.
Uno de los principales objetivos de la actuación será la creación de una zona lúdico-saludable y deportiva concebida como un nuevo espacio de referencia para el barrio, donde puedan convivir actividades de ocio, práctica deportiva y socialización para personas de diferentes edades.
Una intervención de transformación urbana que permitirá recuperar un ámbito de más de tres cuartos de hectárea y convertirlo en un espacio público más ordenado, accesible y funcional.