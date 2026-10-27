Eulalia García, consejera de Movilidad, sobre las escaleras del intercambiador de Santa Cruz: “Iremos poco a poco, tardaremos unos 7 meses”

El intercambiador de Santa Cruz, por el que circulan una media de 60.000 personas al día, se encuentra inmerso en obras de mejora que tienen que ver con sus escaleras mecánicas.
Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, aclaró en el programa Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria, que irán “por fases” para interrumpir “lo menos posible” a los usuarios y usuarias del intercambiador por el que “diariamente pasan alrededor de 60.000 personas”.
La obra comenzará con las escaleras que dan acceso a la avenida Tres de Mayo para, posteriormente, acometer el resto de mejores: “Vamos a duplicar su capacidad, pasaremos de cuatro a ocho. Luego pasaremos a las de la zona sur, las que están más cercanas al auditorio Adán Martín”.
Eulalia García aclaró que las obras en el intercambiador de Santa Cruz “se dilatarán un poco en el tiempo” porque “entendíamos que era necesario avanzar progresivamente. Vamos a poner escaleras mecánicas completamente nuevas ya que estas tienen más de 20 años”.
La consejera del Cabildo recalcó que irán “poco a poco” ya que esperan que “en tres o cuatro meses” esté lista esa primera fase para “acometer la siguiente”. “Esperamos que en mayo estén habilitadas todas las escaleras”, finalizó.
Para facilitar los desplazamientos de las aproximadamente 60.000 personas que atraviesan cada día las instalaciones, se colocará señalización en diferentes puntos del intercambiador de Santa Cruz, con planos que indican los recorridos alternativos, los accesos cerrados y la ubicación de los ascensores.
Desde el hall principal, situado en la planta 0, se señalizará un itinerario provisional de acceso a las distintas plantas del edificio. Asimismo, las personas que se encuentren en la planta 2 y necesiten acceder a la parada del tranvía deberán seguir el recorrido indicado, que conduce al exterior de la estación.
De cuatro a ocho escaleras mecánicas en el intercambiador de Santa Cruz
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Schindler S.A. por 1,82 millones de euros, IGIC incluido. En concreto, comprende la instalación de ocho nuevas escaleras mecánicas: cuatro sustituirán a las ya existentes y junto a ellas se habilitarán otras cuatro escaleras y permitir los desplazamientos de subida y bajada en todas las plantas y áreas del Intercambiador de Santa Cruz.
La actuación incluye, además, la reforma de la instalación de baja tensión necesaria para alimentar los nuevos equipos y adaptar la infraestructura a sus requerimientos técnicos.