Imserso 2026-2027: fecha de venta en Canarias y quién puede viajar por 50 euros

Los viajes del Imserso 2026-2027 comienzan a comercializarse esta semana, pero los usuarios de Canarias tendrán que esperar hasta el miércoles 16 de septiembre. Ese día podrán reservar las personas acreditadas como preferentes, mientras que los usuarios no preferentes podrán hacerlo desde el jueves 17.
La nueva temporada ofrece 879.213 plazas en toda España y mantiene una de las principales novedades introducidas el año pasado: 7.447 plazas por solo 50 euros para pensionistas con menores recursos, independientemente del destino asignado.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha acreditado para esta campaña a 4.602.255 personas y ha enviado cerca de 2,94 millones de cartas con la información necesaria para reservar, incluida una clave de cuatro dígitos que cambia cada temporada.
Cuándo se pueden reservar los viajes del Imserso en Canarias
El calendario de venta varía según la comunidad autónoma y según si el usuario tiene consideración de preferente o no preferente.
En Canarias, al igual que en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Cantabria, Murcia y País Vasco, las fechas son:
- Miércoles 16 de septiembre: usuarios preferentes.
- Jueves 17 de septiembre: usuarios no preferentes.
En otras comunidades, como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, la comercialización comienza los días 14 y 15 de septiembre.
Por tanto, los pensionistas residentes en Canarias deben atender a la fecha concreta que figura en su carta de acreditación antes de intentar realizar la reserva.
Quién puede viajar con el Imserso por 50 euros
La temporada 2026-2027 reserva 7.447 plazas con una tarifa de 50 euros para usuarios con menos recursos.
Podrán beneficiarse las personas cuyos recursos económicos sean iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que hayan obtenido mayor puntuación conforme a los criterios de valoración del programa.
La reducción aparece indicada en la carta de acreditación y es válida para un solo viaje a la zona de destino que figure en esa comunicación. El usuario pagará 50 euros y el Imserso asumirá el resto del coste.
Casi 880.000 plazas para la nueva temporada
El programa ofrecerá 879.213 plazas, distribuidas de la siguiente manera:
- 440.284 plazas, el 50,1%, para costa peninsular.
- 228.142 plazas, el 25,9%, para costa insular.
- 210.787 plazas, el 23,9%, para turismo de escapada.
Esta última modalidad incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla, además de destinos de procedencia europea contemplados en el programa.
Los viajes comenzarán durante el mes de octubre.
Viajar con mascotas vuelve a ser posible
El Imserso mantiene también la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados viajes de costa peninsular y costa insular.
Las plazas destinadas a usuarios que viajen con sus mascotas están sujetas a las normas y condiciones previstas por el programa y por los establecimientos participantes.
Cuánto cuestan los viajes del Imserso 2026-2027
Los precios dependen del destino, la duración y la época del año.
Por ejemplo, para destinos de Canarias con transporte, las estancias de 10 días y nueve noches parten de 464,72 euros, mientras que las de ocho días y siete noches parten de 378,75 euros.
Sin transporte, los precios de referencia son de 270,39 euros para 10 días y de 224,28 euros para ocho días. En diciembre, enero y febrero se aplica un suplemento de temporada alta en los viajes con destino Canarias.
Además, los segundos y sucesivos viajes reservados durante la misma temporada tienen un suplemento de 100 euros, independientemente del destino elegido.
Las reservas pueden realizarse por internet a través de las plataformas adjudicatarias correspondientes a cada modalidad o mediante las agencias de viajes autorizadas, utilizando los datos incluidos en la acreditación del Imserso.