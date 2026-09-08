Los docentes de Canarias anuncian movilizaciones por sus salarios desde octubre

CSIF Educación Canarias y USPS iniciarán en octubre una campaña de movilizaciones para reclamar al Gobierno de Canarias la actualización de los complementos salariales autonómicos del profesorado. Los sindicatos sostienen que conceptos como sexenios, tutorías, coordinaciones o complementos de dirección permanecen congelados desde 2018.
Las protestas afectarán a una reivindicación que incluye al personal docente de Canarias, los equipos directivos y el Cuerpo de Inspectores de Educación. Las organizaciones han solicitado además por escrito una reunión con el consejero de Educación, Poli Suárez, para intentar abrir una negociación.
CSIF y USPS ya habían advertido en mayo y julio de que impulsarían movilizaciones si no se producían avances. En julio, ambas organizaciones denunciaron públicamente que los complementos autonómicos permanecían sin actualizar desde 2018.
La campaña tendrá primero una convocatoria de ámbito estatal. El 15 de septiembre está prevista una concentración ante el Ministerio de Educación en Madrid. En Canarias, las acciones comenzarán durante la primera quincena de octubre con campañas informativas y concentraciones.
Qué complementos reclaman actualizar los sindicatos
La reclamación alcanza a diferentes conceptos retributivos que dependen de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre ellos se encuentran los sexenios, los complementos asociados a las tutorías y coordinaciones y las cantidades que perciben los equipos directivos y la Inspección Educativa.
CSIF y USPS sostienen que la congelación de estas cantidades desde 2018, sumada al aumento del coste de la vida y a las particularidades derivadas de la insularidad, ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza pública.
En una comunicación difundida el pasado julio, CSIF situaba en torno al 25% la pérdida de poder adquisitivo que estima en conceptos como sexenios, tutorías y coordinaciones. Se trata de un cálculo realizado por el propio sindicato para sustentar sus reivindicaciones salariales.
La organización publicó también varios ejemplos. Según sus cálculos, un docente con cinco sexenios percibe actualmente 489 euros mensuales por este concepto y acumularía una diferencia estimada de 122 euros al mes respecto a la actualización que reclama el sindicato. En el caso de las tutorías, sitúa el complemento en 35 euros mensuales.
Las movilizaciones podrían aumentar desde noviembre
Los sindicatos aseguran que mantienen abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para ello reclaman una propuesta económica concreta y un calendario de actualización progresiva de los complementos.
Si durante octubre no se producen avances, CSIF y USPS prevén trasladar sus reivindicaciones desde noviembre a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias y estudiar nuevas medidas de presión.
Las organizaciones advierten además de que las acciones podrían intensificarse progresivamente hasta las próximas elecciones autonómicas si el Ejecutivo canario no responde a sus demandas.
Su objetivo, explican, es que cualquier acuerdo contemple compromisos económicos concretos que permitan actualizar las cantidades y recuperar parte del poder adquisitivo que consideran perdido durante los últimos años.
El destinatario de la petición sindical es el actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, cuya continuidad al frente del departamento figura en la información oficial del Gobierno de Canarias en 2026.
CSIF y USPS consideran que todavía hay margen para evitar una escalada del conflicto. Por ello reclaman que Educación responda a la solicitud de reunión presentada por escrito y abra una negociación sobre los complementos retributivos autonómicos.