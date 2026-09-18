La advertencia de la OCU a quienes usan patinete eléctrico: hasta 1.220 euros de multa si no cumples con estos requisitos

Quienes circulan habitualmente en patinete eléctrico deben prestar atención a las nuevas obligaciones. OCU advierte de que incumplir los requisitos de registro y seguro puede acabar en sanciones que, sumadas, alcancen los 1.220 euros
Para circular legalmente, estos vehículos de movilidad personal (VMP) deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT, disponer de su identificación correspondiente y contar con un seguro obligatorio. El registro es además necesario para poder contratar esa cobertura.
OCU recuerda que circular sin cumplir estos requisitos no solo puede tener consecuencias económicas. También puede provocar la inmovilización del patinete y su posible retirada a un depósito municipal.
Hasta 1.220 euros por incumplir los requisitos
Según explica OCU, circular con un patinete que no esté registrado y, por tanto, correctamente asegurado puede generar varias sanciones.
La organización sitúa entre 202 y 610 euros la sanción vinculada a la falta de inscripción y señala cantidades similares relacionadas con el incumplimiento de la obligación de aseguramiento. La suma de las infracciones puede llegar, según sus cálculos, hasta los 1.220 euros.
Además, la normativa contempla sanciones de entre 250 y 800 euros en determinados supuestos relacionados con la circulación sin el seguro obligatorio en vigor.
Por eso, la cifra de 1.220 euros debe entenderse como el resultado máximo que OCU atribuye a la acumulación de diferentes incumplimientos y no como una multa única y automática.
El riesgo puede ser mucho mayor si ocurre un accidente
La sanción administrativa no es el único riesgo para un conductor que circule sin seguro. OCU advierte de que, en caso de provocar un accidente, el responsable podría tener que afrontar personalmente las indemnizaciones. La organización calcula que la responsabilidad civil puede superar fácilmente los 200.000 euros e incluso alcanzar los 500.000 euros cuando se producen lesiones graves.
Fundación Mapfre contabilizó en 2024 un total de 396 siniestros relacionados con vehículos de movilidad personal, con 240 personas heridas y 14 fallecidas.
Cuánto cuesta registrar un patinete eléctrico
El coste del trámite de inscripción en la DGT es de 8,67 euros para los vehículos certificados. Una vez realizado el procedimiento, el propietario obtiene un certificado digital y un número de inscripción que permite identificar el vehículo. OCU calcula además alrededor de 20 euros para obtener la etiqueta identificativa.
A ello hay que sumar el seguro. Según un estudio de la organización de consumidores, una póliza para patinete eléctrico puede costar entre 60 y 160 euros al año, dependiendo de sus coberturas.
OCU recomienda comprobar qué incluye cada seguro. Además de la responsabilidad civil obligatoria, algunas pólizas incorporan protección frente a robo, incendio, daños propios o desperfectos del vehículo.
Qué ocurre con los patinetes antiguos
Los patinetes eléctricos antiguos que no están certificados también deben registrarse y asegurarse para poder circular actualmente. La DGT permite su inscripción mediante un régimen temporal. Estos vehículos podrán seguir utilizándose hasta el 22 de enero de 2027.
A partir de esa fecha, solo podrán circular los VMP que cumplan los requisitos de certificación establecidos por Tráfico. Por este motivo, antes de adquirir un nuevo patinete eléctrico resulta conveniente comprobar que el modelo figura entre los certificados por la DGT.
Nuevos requisitos desde octubre
La regulación de los patinetes eléctricos incorporará además nuevas obligaciones desde el 1 de octubre de 2026.
Entre ellas figura el uso obligatorio del casco. La normativa también establece una edad mínima de 15 años para conducir estos vehículos.
Además, cuando se circule de noche o exista poca visibilidad será obligatorio disponer de un elemento luminoso o reflectante.
OCU recuerda igualmente que está prohibido transportar pasajeros en estos vehículos y circular por las aceras, conductas que también pueden ser sancionadas.