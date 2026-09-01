Adeje endurece las normas de los patinetes eléctricos: ni aceras, ni más de 25 km/h y seguro obligatorio

El Ayuntamiento de Adeje ha puesto en marcha una campaña para recordar a los usuarios de patinetes eléctricos que no pueden circular por las aceras, deben respetar el límite de 25 kilómetros por hora y, además, contar con seguro obligatorio, además de cumplir el resto de normas aplicables a los vehículos de movilidad personal (VMP).
El Ayuntamiento de Adeje ha desplegado así la campaña ‘#RespetoSobreRuedas’ para fomentar el uso cívico y seguro de los patinetes eléctricos para educar a las personas usuarias, proteger al peatón y garantizar la seguridad vial.
La concejala de Seguridad, Mercedes Vargas, ha señalado que apuestan por una movilidad moderna y sostenible, “pero la integridad y seguridad de todas las personas debe ser la prioridad absoluta”.
Según ha apuntado, el uso de patinetes eléctricos ha experimentado “un crecimiento exponencial” en los últimos años como alternativa de transporte ágil.
“Sin embargo, este aumento también ha generado algunas dudas entre los conductores y ciertos conflictos en los espacios compartidos. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido apostar por la pedagogía, recordando que estos dispositivos no son juguetes, sino vehículos con responsabilidades asociadas”, ha agregado.
A través del lema #RespetoSobreRuedas, se ha diseñado una estrategia dinámica pensada especialmente para su difusión en las redes sociales del Ayuntamiento, además de vídeos, infografías, cuñas de radio, curiosidades y ejemplos de buenas prácticas, la campaña incidirá en los aspectos fundamentales para circular de manera correcta y aparcar de forma cívica, evitando así posibles sanciones.
Para centralizar toda la información y ofrecer una herramienta de consulta rápida y sencilla a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha habilitado la página web www.adeje.es/vmp.
En ese portal, los residentes y visitantes ya pueden encontrar una guía rápida ciudadana, resolver dudas frecuentes y consultar los detalles de una ordenanza municipal.