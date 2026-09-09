Cine de verano, hinchables y reggae: todas las actividades gratuitas de este fin de semana en La Laguna

La programación del Pasaporte Joven 2026 de La Laguna continúa esta semana con nuevas actividades de ocio, deporte, cine y música repartidas por distintos puntos del municipio. Las próximas citas se celebrarán en Punta del Hidalgo y Valle Colino entre el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.
El viernes, a partir de las 21.00 horas, Punta del Hidalgo acogerá una nueva sesión de Cine de Verano con la proyección de Sonic 2.
La actividad continuará el sábado con dos propuestas diferentes. El polideportivo de Valle Colino será escenario de una jornada de Territorio Joven entre las 16.00 y las 20.00 horas, con hinchables infantiles y actividades de ocio.
Reggae en Punta del Hidalgo
También el sábado, la plaza de San Mateo, en Punta del Hidalgo, acogerá desde las 21.30 horas el festival reggae Roots & la isla music.
El cartel incluye las actuaciones de Escuela de Calor y DJ Quidoo.
Estas propuestas forman parte de la programación del Pasaporte Joven 2026, que contempla más de un centenar de actividades en 63 localizaciones de La Laguna y se mantendrá activa hasta el próximo 3 de octubre.
Más de 100 actividades hasta octubre
El programa recorre distintos puntos del municipio, desde el centro histórico y la zona universitaria hasta la costa, el nordeste, las medianías y diferentes pueblos y barrios.
La oferta combina actividades de ocio, cultura, deporte, formación y música dirigidas principalmente a la población joven.
Esta semana, la programación comenzó el martes 8 de septiembre en la plaza El Cardonal con una jornada de Territorio Joven que incluyó tenis de mesa, fútbol, bádminton, baloncesto, parchís gigante, Just Dance y música ambiente.