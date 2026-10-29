La Laguna prepara una nueva plaza de 4.000 metros cuadrados: tendrá cancha y juegos infantiles

El Ayuntamiento de La Laguna informó de que ha presentado a los vecinos y vecinas de Camino del Tornero el proyecto básico de la nueva plaza multifuncional que se creará en el barrio. Un espacio público comunitario que ha sido objeto de reivindicación vecinal desde hace décadas y que verá la luz en una parcela triangular de unos 4.000 metros cuadrados entre el propio Camino del Tornero y la calle Aceviño.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “queremos dar respuesta a esa necesidad de espacios públicos de convivencia y esparcimiento con propuestas de calidad, por supuesto accesibles, y que estén previamente consensuadas con los propios residentes, por ello estamos manteniendo estos encuentros y nos abrimos a sus comentarios, sugerencias y peticiones que serán recogidas en el proyecto definitivo”.
En el caso de Camino del Tornero, “hablamos de un espacio completamente nuevo, una actuación muy necesaria en el barrio que había sido largamente demandada por sus vecinos y vecinas”, afirmó Luis Yeray Gutiérrez, quien se muestra convencido de que “este proyecto permitirá transformar una gran parcela en desuso en una zona de esparcimiento peatonal, juegos y convivencia”.
Alrededor de una treintena de personas asistieron al encuentro celebrado en el centro ciudadano, donde el equipo redactor expuso las principales características de la futura plaza.
Desde el área de Obras, el concejal Ángel Chinea explicó que el proyecto elaborado por el estudio Parovesa distribuye el espacio de la nueva plaza en tres zonas, “atendiendo así a las diferentes actividades y usos que demandan los vecinos y vecinas de Camino del Tornero, y que ya nos habían manifestado en varias reuniones previas”.
Tres zonas
Una primera zona ocuparía la prolongación de la calle Eneldo con un espacio diáfano con pavimento más duro, pensado para actividades vecinales y encuentros, y se instalará una gran pérgola de sombra.
Mientras, la segunda zona corresponde al área infantil y deportiva, además de contar con un espacio ajardinado. Aquí se plantean juegos infantiles inclusivos, itinerarios con pavimento natural y una cancha deportiva multifuncional, que llegado el caso podría albergar otras actividades en épocas de fiestas o mercadillos. El perímetro de esta área deportiva irá vallado.
Por último, la tercera zona es un paseo ajardinado con arbolado de porte para garantizar la sombra, aparatos biosaludables, bancos y una gran franja de vegetación que separa el recinto de las edificaciones existentes.
El concejal añadió que, en cuanto a la jardinería, se contará con especies arboladas adaptadas al clima local, además de jardinería de bajo riego. Los pavimentos se adaptarán a los diferentes espacios, desde el adoquín de hormigón a zonas drenantes. El alumbrado se instalará con luminarias led.
Tras esta fase de exposición pública y recogida de sugerencias vecinales, el equipo técnico completará la redacción del proyecto básico y, posteriormente, el proyecto de ejecución definitivo, para su licitación y contratación de las obras.