La playa de Benijo, más cerca de reabrir: Santa Cruz acelera las obras tras más de dos años cerrada

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa con el proyecto para la recuperación de la playa de Benijo, en Anaga. Así lo anuncia el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras un encuentro mantenido con representantes de Costas de Canarias, en el que se analizó el informe desfavorable emitido por Costas del Estado sobre este asunto.
El director general de Costas a nivel autonómico, Antonio Acosta, confirmó que el Gobierno de Canarias mantiene su criterio de considerar estas actuaciones como obras de emergencia, lo que permitirá continuar con la tramitación sin necesidad de formalizar inicialmente una concesión administrativa.
Bermúdez aseguró que “desde el primer momento hemos trabajado de forma coordinada con las distintas administraciones para encontrar una solución que permitiera agilizar los trámites. Este paso nos acerca al objetivo de poder ejecutar las obras cuanto antes”.
Asimismo, añadió que “nuestro compromiso con los vecinos de Anaga y con la recuperación de la playa de Benijo sigue siendo firme. Llevamos tiempo trabajando para superar los obstáculos administrativos y hoy damos un paso importante en esa dirección. La seguridad de las personas está por encima de todo, y estas obras resultan fundamentales para conseguir asegurar el talud de esta zona de baño de la costa chicharrera”.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, aclaró que “el criterio trasladado por Costas de Canarias supone un avance muy importante desde el punto de vista técnico y administrativo. Esta decisión aporta seguridad jurídica al procedimiento y nos permite continuar con la planificación prevista para una actuación que es prioritaria para el Ayuntamiento”.
“Nuestro objetivo es que, una vez completados los procedimientos pendientes, las obras puedan comenzar con la mayor rapidez posible y con todas las garantías técnicas y jurídicas”, explicó.
La playa de Benijo permanece clausurada desde julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la playa. Algunas de esas piedras llegaron incluso a impactar sobre la única vía de acceso.