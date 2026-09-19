El TSJC admite el recurso de los vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife contra la ZBE

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las asociaciones de vecinos Urban Centro El Perenquén y Barrio del Toscal de las Tribulaciones, ambas representadas por el abogado Felipe Campos, en contra de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que aprobó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 24 de julio y que entró en vigor el pasado martes.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la admisión a trámite del recurso por parte del TSJC, que emplaza a cualquier persona interesada a personarse en dicho procedimiento en el plazo de nueve días. Dicho expediente judicial se llevará a cabo en la sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, ubicada en la plaza de San Francisco número 15 de la capital.
Las asociaciones recurrentes justifican su denuncia contra la ordenanza municipal, mediante la cual se restringirá el tráfico en la zona centro de la ciudad a partir de 2029, que “no solo limita la libre circulación de personas sino que afecta a los pequeños comerciantes del área afectada”.
Por su parte, el Ayuntamiento capitalino ha evitado pronunciarse por el momento sobre el nuevo recurso interpuesto por los vecinos contra la implantación de la ZBE. Cabe recordar que El Perenquén ya llevó ante los tribunales la adjudicación del contrato municipal para poner en marcha la ZBE, aunque finalmente dicha denuncia fue rechazada por la Justicia.