Un senderista se lesiona en plena subida al pico del Teide y tiene que ser evacuado

La Policía Autonómica de Canarias ha participado en el rescate de un senderista que sufrió una lesión mientras recorría el sendero PNT-10 Telesforo Bravo, en el Parque Nacional del Teide. La herida en una de sus extremidades le impedía continuar la ruta, por lo que fue necesario organizar su evacuación.
Los agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), integrada en el Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural (GRUMA), se encontraban realizando labores de vigilancia y control de acceso al sendero cuando tuvieron conocimiento del accidente.
El PNT-10 Telesforo Bravo es el itinerario que permite acceder desde La Rambleta hasta el pico del Teide y su entrada está sometida a regulación y autorización previa.
Coordinación con Bomberos para evacuar al senderista
Tras conocer el incidente, los efectivos de la Policía Autonómica se coordinaron con Bomberos y otros servicios de emergencia movilizados para localizar, asistir y evacuar al afectado.
La actuación se desarrolló en una zona de alta montaña y de difícil acceso. Finalmente, el senderista fue trasladado hasta un lugar seguro para recibir posteriormente atención sanitaria.
La información difundida no precisa la identidad ni la edad del afectado, tampoco el alcance exacto de la lesión o si fue trasladado a un centro sanitario.
La intervención coincide con las tareas de vigilancia que desarrolla la Policía Autonómica en los accesos al Parque Nacional del Teide, especialmente en aquellas rutas sometidas a regulación.
El acceso al sendero Telesforo Bravo está controlado debido a que conduce hasta el pico del Teide. La información turística oficial de Canarias confirma que el PNT-10 se encuentra entre los senderos sujetos actualmente a regulación de acceso.