Sanidad activa avisos por riesgo para la salud por el calor en Canarias: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, en naranja

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud mantiene este viernes avisos por riesgo para la salud debido a las altas temperaturas en Canarias, con nivel naranja en varias zonas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y nivel amarillo en Fuerteventura.
El aviso naranja afecta a zonas de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, mientras que Fuerteventura permanece en nivel amarillo.
Es importante precisar que estos avisos no son exactamente los mismos que los avisos meteorológicos o las situaciones de alerta o prealerta declaradas por la Dirección General de Emergencias. Por tanto, en este caso, se trata de niveles de riesgo para la salud asociados al calor, establecidos dentro del sistema de vigilancia sanitaria.
Qué significa el aviso naranja por calor
El sistema canario establece distintos niveles según el impacto que puedan tener las temperaturas sobre la salud.
En el nivel 2, naranja, el riesgo puede ser leve para determinados grupos de población general y llegar a ser moderado o elevado entre personas vulnerables, dependiendo de factores adicionales de riesgo.
Entre los colectivos especialmente sensibles al calor se encuentran las personas mayores, quienes padecen determinadas enfermedades crónicas y aquellas que permanecen expuestas durante periodos prolongados a temperaturas elevadas.
Asimismo, el Ejecutivo regional recuerda en este tipo de episodios la importancia de mantener una buena hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa cuando las temperaturas sean más elevadas.
Aviso amarillo en Fuerteventura
El nivel 1, amarillo, afecta este viernes a Fuerteventura. Este nivel representa un riesgo leve principalmente para población vulnerable, según la clasificación utilizada por Salud Pública.
Cabe recordar que los avisos sanitarios se calculan con información meteorológica y criterios relacionados con los posibles efectos del calor sobre la población.