Cambio de tiempo en Canarias este viernes: lluvias, menos calor y viento fuerte

La Aemet prevé un descenso de las temperaturas y lluvias débiles en Canarias este viernes, 11 de septiembre, especialmente durante la madrugada y en el norte de las Islas de mayor relieve. El viento también ganará protagonismo y podría dejar rachas muy fuertes en cumbres y algunas vertientes expuestas.
En el norte de las Islas montañosas predominarán los cielos nubosos durante las primeras horas, aunque tenderán a abrirse claros y quedar intervalos nubosos durante las horas centrales del día.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En otras zonas habrá cielos poco nubosos en general, aunque durante la mañana pueden aparecer intervalos de nubes acompañados, con baja probabilidad, de alguna lluvia débil.
Las temperaturas bajan en Canarias
Los termómetros experimentarán un ligero descenso de forma generalizada. La caída podrá ser algo más acusada en las zonas altas, donde las máximas podrían descender de manera moderada.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas se moverán entre una máxima de 27 grados en Tenerife y una mínima de alrededor de 20 grados en El Hierro, según la previsión facilitada.
En Las Palmas de Gran Canaria, la Aemet espera valores de entre 23 grados de mínima y 27 de máxima.
El descenso supone una moderación de las temperaturas después de varios días marcados por el calor en distintos puntos del Archipiélago.
Posibles rachas muy fuertes de viento
El otro elemento destacado de la jornada será el viento. Soplará moderado del nordeste, aunque aumentará de intensidad en determinadas zonas.
En Tenerife se esperan intervalos fuertes en zonas bajas de la vertiente sureste y en el extremo oeste. A últimas horas tampoco se descartan rachas muy fuertes en el extremo sureste y las cumbres de la dorsal.
En las cumbres centrales podrá soplar viento fuerte del noroeste, también con posibilidad de rachas muy fuertes durante las horas diurnas.
En Gran Canaria, el nordeste será moderado y aumentará a fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste a partir del mediodía. En las cumbres tampoco se descartan rachas muy fuertes.
Lluvias durante la madrugada en Gran Canaria
El norte de Gran Canaria tendrá cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada, especialmente en medianías.
A medida que avance la jornada predominarán los intervalos nubosos. En el resto de vertientes habrá más nubes durante la primera mitad del viernes, con una baja probabilidad de lluvia débil por la mañana, y cielos poco nubosos posteriormente.
En Lanzarote y Fuerteventura, por su parte, el viernes será poco nuboso en general. Las principales excepciones serán el norte y los litorales orientados al este y al oeste, donde aparecerán intervalos nubosos durante las horas nocturnas.
La previsión marítima de la Aemet no contempla actualmente condiciones de aviso en las aguas costeras de Canarias para el periodo que llega hasta este viernes.