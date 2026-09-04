Guía completa de todas las romerías para este domingo en Tenerife: horarios, recorridos y verbena

Tenerife volverá a vestirse de tradición este domingo, 6 de septiembre, con dos romerías que llenarán de música, trajes típicos y ambiente festivo distintos puntos de la Isla.
Entre las citas previstas destacan la Romería Barquera de Los Abrigos, en Granadilla de Abona, y la Romería de La Cruz del Castaño, en Los Realejos. Ambas contarán con actos religiosos, música y bailes populares durante la tarde.
Romería Barquera de Los Abrigos, en Granadilla
Los Abrigos celebrará este domingo una de sus jornadas más tradicionales con la Romería Barquera, que comenzará a las 13.00 horas.
La celebración arrancará con la llegada de San Blasito a la playa de Agua Dulce, donde tendrán lugar las oraciones en su honor. A continuación se desarrollará la tradicional Romería Barquera, con su recorrido habitual hasta el muelle.
La programación continuará durante toda la tarde. A las 16.00 horas está prevista la actuación de Tomás Duque.
A las 19.00 horas, la plaza acogerá un baile amenizado por las orquestas Sensación Gomera y Nueva Ilusión, que pondrán el cierre musical a la jornada.
Romería de La Cruz del Castaño, en Los Realejos
También este domingo tendrá lugar en Los Realejos la tradicional Romería de La Cruz del Castaño.
La salida está prevista para las 15.00 horas, con las imágenes de San Antonio Abad y la Virgen de la Cruz.
La comitiva realizará el recorrido desde Lomo La Jara hasta la plaza, acompañada por participantes vestidos con la indumentaria tradicional canaria.
Una vez finalizada la romería, la fiesta continuará con un Gran Baile de Magos. La música correrá a cargo del Grupo Teide Swing y la Orquesta Son Sin Límite.
Desde la organización han recordado además la importancia de acudir con el traje típico canario, contribuyendo así a mantener el carácter tradicional de la celebración.
Horarios de las romerías de este domingo en Tenerife
Los Abrigos, Granadilla de Abona
- 13.00 horas: llegada de San Blasito a la playa de Agua Dulce, oraciones y Romería Barquera hasta el muelle.
- 16.00 horas: actuación de Tomás Duque.
- 19.00 horas: baile con Sensación Gomera y Nueva Ilusión.
Los Realejos
- 15.00 horas: salida de la Romería de La Cruz del Castaño desde Lomo La Jara hasta la plaza.
- Al finalizar: Gran Baile de Magos con Grupo Teide Swing y Orquesta Son Sin Límite.