Santa Cruz anuncia cuatro días de cortes de tráfico en dos calles del centro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplicará durante cuatro días cortes de tráfico en las calles Galcerán y Miraflores, en pleno centro de la capital. Las restricciones comenzarán el lunes, 7 de septiembre, y se prolongarán hasta el jueves, día 10, por los trabajos vinculados a la construcción de un bloque de 60 viviendas.
El lunes 7 y el martes 8, desde las 08.00 horas, se cortará el carril derecho de la calle Galcerán en sentido hacia la plaza Weyler, en el tramo comprendido entre la prolongación de Ramón y Cajal y la calle Miraflores.
La medida será puntual y responde a la ocupación de la vía necesaria para colocar el vallado de la obra. El carril permanecerá cerrado mientras duren los trabajos y volverá a abrirse una vez finalicen.
Cortes en Miraflores el miércoles y jueves
Las afecciones continuarán el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. En esas dos jornadas se cortará, también desde las 08.00 horas, el carril izquierdo de la calle Miraflores, desde su confluencia con Galcerán.
La restricción afectará al tramo ocupado por las obras y se mantendrá únicamente durante el tiempo necesario para completar la instalación del vallado.
El Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, recomienda tener en cuenta estas modificaciones al circular por esta zona del centro de Santa Cruz durante esos cuatro días.