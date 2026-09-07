Crean un spray para calmar a perros y gatos ante petardos y fuegos artificiales: así funciona

Los petardos, fuegos artificiales y otros ruidos intensos pueden provocar episodios de estrés en perros y gatos, especialmente durante fiestas y celebraciones. Para afrontar estas situaciones, el laboratorio murciano Votum Labs ha lanzado SOS by Happy Pets, un nuevo producto pensado para ayudar a las mascotas ante episodios de miedo, desplazamientos o cambios en su entorno.
La solución se presenta en formato spray y utiliza una formulación basada en CBD de origen natural y sin THC, según explica la compañía. Votum Labs sostiene que el producto busca favorecer un estado de calma sin sedar al animal ni alterar su comportamiento habitual.
Un spray pensado para petardos y fuegos artificiales
SOS by Happy Pets está dirigido especialmente a situaciones que pueden resultar difíciles para algunos animales, como petardos y fuegos artificiales, fiestas populares, viajes largos o modificaciones bruscas de sus rutinas.
La compañía presenta el producto como una solución de formulación 100% natural que puede ayudar al perro a afrontar estos episodios con mayor tranquilidad en pocos minutos. Votum Labs asegura además que su fórmula no produce efectos secundarios y señala que su facilidad de aplicación y sus resultados forman parte de los principales argumentos con los que ha llevado el producto al mercado.
Estas afirmaciones corresponden al fabricante, por lo que ante dudas sobre su uso, la dosis adecuada o la reacción de un animal concreto resulta recomendable consultar con un veterinario.
El estrés de perros y gatos ante los ruidos fuertes
Las épocas con mayor concentración de fiestas populares pueden resultar especialmente complicadas para algunas mascotas. El problema no siempre se limita al momento exacto en el que explota un petardo o comienza un espectáculo pirotécnico.
Desde la compañía advierten de que una sucesión de celebraciones puede prolongar durante varios días la exposición del animal a estímulos que generan miedo o nerviosismo.
Entre las señales que pueden aparecer se encuentran los temblores, el jadeo excesivo, la inquietud, la falta de apetito, las dificultades para descansar o la necesidad de esconderse.
Los episodios de miedo intenso pueden provocar además intentos de huida, especialmente durante celebraciones con pirotecnia. Por este motivo, conviene mantener a los animales en entornos seguros y reducir su exposición directa al ruido siempre que sea posible.
Cómo funciona SOS by Happy Pets
El producto desarrollado por Votum Labs utiliza CBD de origen natural, un cannabinoide no psicoactivo procedente del cáñamo industrial.
Según explica la empresa, durante su elaboración se aplica un proceso de filtrado destinado a eliminar cualquier rastro de tetrahidrocannabinol, conocido como THC.
La intención del producto no es dormir a la mascota. El laboratorio señala que su formulación está diseñada para ayudar al animal a gestionar mejor situaciones de tensión y reducir su nerviosismo.
SOS by Happy Pets se presenta en formato spray, lo que permite una aplicación rápida. El fabricante recomienda utilizarlo unos minutos antes de que comience la situación que previsiblemente puede provocar ansiedad o miedo.
La dosis se aplica en la zona del labio y se adapta de manera orientativa al tamaño de la mascota. La empresa señala además que el producto puede ingerirse y que la cantidad puede ajustarse cuando resulte necesario.
Votum Labs produce 30.000 unidades para su lanzamiento
La producción inicial de SOS by Happy Pets alcanza las 30.000 unidades, dentro de la nueva línea de bienestar animal impulsada por Votum Labs.
La empresa considera que el formato reducido y la facilidad de aplicación han contribuido a la acogida inicial del producto.
En cualquier caso, la utilización de este tipo de soluciones puede acompañarse de otras medidas para reducir el impacto del ruido. Facilitar un espacio seguro donde el animal pueda refugiarse, cerrar ventanas o evitar la exposición directa a las explosiones son algunas de las actuaciones habituales.
En viajes largos también resulta conveniente planificar paradas y evitar cambios bruscos en la conducción o en las rutinas de la mascota.
Votum Labs nació en 2021 en Lorquí, Murcia, de la mano de los emprendedores Alejandro Martí y Borja Vera.
El laboratorio trabaja actualmente mediante tres marcas principales. Cronidol se centra en el cuidado articular y musculoesquelético; Vezelay Lab está especializada en dermocosmética biotecnológica; mientras que SOS by Happy Pets supone su entrada en soluciones dirigidas al bienestar emocional de las mascotas.
La compañía mantiene además una estrategia de crecimiento nacional e internacional basada en investigación, formulación y desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas.