La Laguna abre un taller gratuito belenista con solo 15 plazas: así puedes apuntarte

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto la inscripción para un taller gratuito de pintura y decoración de figuras de belén que se celebrará este mes de septiembre en el Centro Ciudadano El Tranvía. La actividad tendrá solo 15 plazas y todos los materiales necesarios estarán incluidos.
El taller se desarrollará los días 10, 11, 15, 16 y 17 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.00 horas, y está planteado como una propuesta práctica para aprender técnicas de personalización y decoración de figuras vinculadas al belenismo.
Cómo inscribirse en el taller gratuito
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del teléfono 922 656 544 o mediante el correo electrónico centrociudadanoeltranvia@gmail.com.
La participación es completamente gratuita y el Ayuntamiento proporcionará los materiales necesarios para desarrollar las diferentes sesiones.
El límite de 15 participantes permitirá, según explica el Consistorio, desarrollar las clases de forma más cercana y facilitar el trabajo práctico.
Cinco sesiones durante septiembre
La programación queda distribuida de la siguiente manera:
- 10 de septiembre
- 11 de septiembre
- 15 de septiembre
- 16 de septiembre
- 17 de septiembre
Todas las sesiones tendrán lugar entre las 17.30 y las 20.00 horas en el Centro Ciudadano El Tranvía.
La propuesta está organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana y busca combinar el aprendizaje de técnicas artesanales con la conservación de una tradición vinculada a la Navidad.
La Laguna apuesta por conservar el belenismo
El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, señala que el objetivo es que los centros ciudadanos sirvan también para transmitir conocimientos relacionados con la cultura popular.
“El belenismo reúne artesanía, creatividad y transmisión de conocimientos”, explica el edil, que destaca el carácter práctico y participativo de la iniciativa.
Hernández subraya además el componente artesanal que existe detrás de la elaboración de los belenes y la importancia de que estas técnicas puedan seguir transmitiéndose entre generaciones.
La iniciativa forma parte de la programación de la red municipal de centros ciudadanos. La Laguna cuenta actualmente con 47 centros, en los que durante todo el año se desarrollan actividades culturales, formativas, deportivas y de ocio en colaboración con asociaciones y colectivos.