Paso definitivo para el tercer carril de la TF-5: adjudicadas las obras entre Guamasa y Tenerife Norte

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros con IGIC, indica una nota de Obras Públicas.
La actuación partía de un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros por lo que el importe de adjudicación supone una reducción de más de 8,2 millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto, aunque, según Obras Públicas, se mantienen los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la ejecución de la infraestructura.
La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, lo que favorecerá una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.
El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte.
Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, y se sustituirá el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.
De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, y se evitará continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente.
Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico.