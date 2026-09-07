Titsa cambia desde hoy los horarios de varias líneas: vuelven las lanzaderas universitarias

Titsa recupera desde este lunes, 7 de septiembre, los horarios de invierno en numerosas líneas de Tenerife para adaptar el servicio al inicio de la actividad lectiva y al final de la temporada estival. La compañía también reactiva las cuatro lanzaderas universitarias que conectan distintos puntos de la Isla con el Campus de Guajara.
El cambio afecta a rutas del área metropolitana, norte y sur de Tenerife, además de a líneas que durante el verano habían reforzado sus conexiones con zonas de costa. También quedan desactivados algunos servicios estivales vinculados a playas.
La empresa pública de transporte del Cabildo de Tenerife explica que estos reajustes responden al aumento de los desplazamientos relacionados con centros educativos, la Universidad y la actividad laboral.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que el objetivo es “adecuar la oferta a las necesidades de movilidad de cada momento” y seguir haciendo de la guagua una alternativa más competitiva frente al vehículo privado.
Qué líneas de Titsa recuperan los horarios de invierno
Entre las principales modificaciones figuran las líneas 138 y 139, que conectan Santa Cruz con Radazul, Tabaiba y Radazul Bajo. Ambas dejan atrás los cambios aplicados durante el verano y recuperan su programación habitual.
También vuelven a sus horarios de invierno las líneas 021, entre Tacoronte y Mesa del Mar, y 023, entre Tacoronte y El Pris.
En el norte de Tenerife, la línea 224, que enlaza La Laguna, Valle Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, regresa igualmente a su programación de invierno. Como consecuencia, dejará de circular por El Boquerón, recorrido que realizaba durante el periodo estival.
También recuperan sus horarios habituales las líneas 376, entre la Estación de La Orotava, Las Dehesas y El Rincón, y 380, entre La Corujera, La Orotava y Tigaiga.
Además, Titsa reajusta los horarios de las líneas 014, 050, 052, 055, 363, 369, 392, 421, 910, 934, 936 y 946, junto a todas aquellas rutas que cuentan con refuerzos vinculados a la actividad lectiva.
Vuelven las lanzaderas universitarias
Uno de los principales cambios es la recuperación de las lanzaderas universitarias 605, 606, 608 y 611. Estos cuatro servicios fueron creados en 2025 para facilitar conexiones más directas desde el norte y el sur de Tenerife con el Campus de Guajara.
Según los datos facilitados por el Cabildo, las cuatro líneas transportaron a más de 43.200 viajeros durante el pasado curso.
Rosa Dávila considera que esta cifra demuestra que existe demanda cuando se ponen en marcha alternativas adaptadas a los desplazamientos cotidianos.
Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explica que la planificación de Titsa “no puede ser estática” y debe variar durante el año en función de las necesidades de la población.
Durante los meses de verano, la compañía reforzó determinados trayectos hacia las zonas costeras. Con el regreso de las clases, esos recursos se redistribuyen hacia los desplazamientos educativos, universitarios y laborales.
Dos líneas de verano dejan de funcionar
El final de la temporada estival también implica la desactivación de dos servicios.
Deja de operar la línea 546, que conectaba Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín y la Playa del Socorro.
También queda desactivada la 948, entre Azanos y Benijo, que durante los meses de verano facilitaba los desplazamientos hacia núcleos costeros como Almáciga y Benijo.
Titsa recomienda consultar los horarios actualizados antes de viajar, especialmente en aquellas rutas que sufren cambios con el inicio del curso.
La información puede comprobarse en la página web de la compañía, en sus perfiles oficiales de redes sociales o mediante el teléfono de información 922 531 300, disponible de 08.00 a 20.00 horas.