El turista británico que murió tras saltar de un ferry se había retado con su hermano

Un turista británico de 45 años murió ahogado tras saltar desde un catamarán que navegaba entre Cambrils y Salou para competir con su hermano por ver quién alcanzaba antes la costa. El otro hombre, de 43 años, logró completar el recorrido a nado y llegar con vida hasta la playa.
Los hechos ocurrieron el viernes durante una excursión familiar a bordo del Dorimar, una embarcación recreativa que conecta ambos municipios de Tarragona.
Según las informaciones conocidas posteriormente, los dos hermanos decidieron lanzarse al mar cuando el catamarán ya se encontraba próximo a tierra. Su intención era alcanzar nadando la playa de Ponent, en Cambrils, y llegar hasta un chiringuito situado en la zona.
Un reto entre los dos hermanos acaba en tragedia
Ambos turistas viajaban acompañados por varios familiares. Fuentes policiales citadas por medios locales señalan que habían consumido una cantidad importante de alcohol durante la travesía y que el capitán había dejado de servirles bebidas alcohólicas.
Fue entonces cuando los hermanos saltaron al agua por una de las ventanas de la embarcación para comenzar el improvisado reto.
Familiares y personas que viajaban en el barco alertaron de inmediato de lo ocurrido.
Solo el hermano de 43 años consiguió alcanzar la playa. El hombre de 45 años murió antes de completar el trayecto.
El Sistema de Emergencias Médicas recibió el aviso a las 18.41 horas y movilizó tres ambulancias. También desplazó un equipo de apoyo psicológico para atender a los familiares después del fallecimiento.
Tres muertos por ahogamiento durante el fin de semana
La muerte del turista británico no fue el único accidente mortal registrado durante el fin de semana en las playas catalanas.
Un hombre de 78 años falleció después de ser rescatado inconsciente del agua en una playa de Lloret de Mar, en Girona. Los servicios sanitarios practicaron maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.
Posteriormente, otro hombre, de 69 años y nacionalidad francesa, murió mientras se bañaba en la playa de la Rovellada, en Colera.
Con estos casos, las playas de Cataluña acumulan 26 fallecidos por ahogamiento desde el inicio de la campaña de verano, el pasado 15 de junio, frente a las 20 víctimas registradas durante el mismo periodo de 2025.
Un verano especialmente grave por los ahogamientos
Los datos nacionales también reflejan una elevada mortalidad en los espacios acuáticos durante este verano.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo contabilizó 308 fallecimientos por ahogamiento no intencional entre enero y julio de 2026. Solo durante julio murieron 91 personas y Cataluña fue la comunidad con mayor número de víctimas ese mes, con 20 fallecidos.
Las playas concentraron 45 de los fallecimientos registrados en julio. La Federación recuerda que los hombres representan más del 75% de las víctimas y que las zonas costeras siguen siendo uno de los principales escenarios de estos accidentes.