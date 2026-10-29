‘Chinchipe’ gana el I Premio Talento RTVE-Quirino

En el Día Internacional de la Animación, celebrado este miércoles, Chinchipe, de la productora española Arriate Studio y la ecuatoriana Matte CG, ganó el I Premio Talento RTVE-Premios Quirino al Mejor Proyecto de Cortometraje de Animación, dotado con 25.000 euros.
El fallo cierra la primera edición de esta convocatoria, creada entre RTVE y los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana (cuya gala de entrega de su décima edición se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el 23 de abril) para impulsar la producción de cortometrajes de animación iberoamericanos.
La dotación se destinará a producir el film, bajo la supervisión de RTVE, que lo difundirá al menos a través de RTVE Play.
El proyecto está escrito por María Luquero, que también lo dirige, y por Fran Lobón, director de arte. Las productoras prevén completar la financiación en 2027 y arrancar la producción el próximo verano.