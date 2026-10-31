Domingo Miguel González atenderá las parroquias de Arafo y Güímar

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, nombró ayer al sacerdote Domingo Miguel González Ruiz administrador parroquial de las parroquias de Arafo y del barrio de Fátima, en Güímar. Habían quedado vacantes tras el reciente fallecimiento de su párroco, Simón Herrera García.
El nombramiento incluye tres parroquias de Arafo: San Juan Degollado, Nuestra Señora del Carmen y San Andrés y Santa Rosa de Lima, además de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Güímar.
Herrera, natural de Garafía, murió a causa de un cáncer durante la pasada semana a los 55 años de edad. Para el curso pastoral 2026-2027 había sido nombrado director del departamento de Pastoral del Deporte de la Diócesis.
Con esta decisión, el Obispado garantiza la atención pastoral de estas comunidades hasta que se nombre un nuevo párroco.