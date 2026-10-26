El CIIF Market proyecta este martes ‘Abril, hoy no es invierno’, de Mabel Lozano

El Canary Islands International Film Market (CIIF Market), que celebra su vigesimosegunda edición entre hoy y el viernes, programa este martes (20.00 horas) la proyección gratuita de Abril, hoy no es invierno, el premiado cortometraje documental escrito y dirigido por Mabel Lozano, en la Sala 2 del Espacio Price, en Santa Cruz de Tenerife.
La proyección, que contará con la presencia de Lozano, quien presentará la obra al público, permitirá descubrir un film que combina compromiso social, sensibilidad cinematográfica y una mirada necesaria hacia realidades que permanecen silenciadas. Además, el proyecto conecta con una nueva producción cinematográfica basada en el cortometraje, actualmente en rodaje en Tenerife, con los actores Luis Tosar y Michelle Jenner entre sus protagonistas.
Con esta iniciativa, el CIIF Market “reafirma su compromiso con el cine hecho en Canarias, apoyando proyectos que contribuyen a visibilizar el talento audiovisual, impulsar la actividad de las productoras y consolidar el Archipiélago como territorio de creación y producción cinematográfica”.