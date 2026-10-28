Hoy salen a la venta las entradas para el concierto de Camilo en Gran Canaria: cómo y dónde comprarlas

Las entradas para el concierto de Camilo en Gran Canaria salen a la venta este miércoles, 28 de octubre de 2026, a las 11:00 horas en Canarias. El cantante colombiano regresará al Archipiélago el 23 de julio de 2027 para actuar en el Gran Canaria Arena, dentro de su gira internacional Para Cuando Sean Mayores Tour.
Las localidades podrán adquirirse a través de la plataforma entradas.com, mientras que la venta también estará disponible en Ticketmaster. En la Península, la comercialización comenzará a las 12:00 horas.
El espectáculo, promovido por New Event, está programado para las 21:00 horas del viernes 23 de julio de 2027. Será una de las 13 actuaciones que Camilo ofrecerá en España durante los meses de junio y julio del próximo año.
Dónde comprar las entradas para Camilo en Gran Canaria
Los seguidores del artista que quieran asistir al concierto podrán acceder a la venta general desde las 11:00 horas de este miércoles, a través de los canales oficiales.
Los interesados pueden consultar directamente las plataformas para conocer los tipos de localidades disponibles y sus correspondientes precios.
Camilo regresa a Canarias con una nueva gira internacional
La actuación supondrá el regreso de Camilo a Gran Canaria, donde ya ofreció un concierto en agosto de 2025. En esta ocasión, el artista colombiano presentará un espectáculo que combina algunos de los temas más conocidos de su trayectoria con las canciones de su último álbum, Para Cuando Sean Mayores, publicado en septiembre de 2026.
El nuevo trabajo está inspirado en sus experiencias familiares, especialmente en la paternidad, el amor y los recuerdos de su infancia.
Estos elementos también estarán presentes en la puesta en escena, que utilizará la imaginación y las aventuras infantiles como hilo conductor del espectáculo.
La propuesta busca trasladar al escenario parte del universo personal del cantante, con referencias a los juegos, los recuerdos compartidos y las experiencias que marcan el paso de la infancia a la vida adulta.
Una de las 13 actuaciones de Camilo en España durante 2027
El concierto de Gran Canaria forma parte del recorrido español de Para Cuando Sean Mayores Tour, que incluirá 13 actuaciones en 10 provincias durante junio y julio de 2027.
La gira española comenzará el 18 de junio en Pamplona y tendrá paradas en ciudades como Barcelona, Vigo, Granada, Valencia, Madrid, Sevilla y Murcia, entre otras. La actuación del 23 de julio en el Gran Canaria Arena cerrará el calendario español anunciado para esta etapa del espectáculo.
Antes de su llegada a España, Camilo habrá desarrollado parte de su gira internacional por América, con actuaciones en Estados Unidos y Puerto Rico. El cantante, ganador de seis premios Latin Grammy, volverá así a encontrarse con el público canario con una propuesta que combina sus canciones más populares y su nueva etapa musical.