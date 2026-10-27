Fallece Cristina Calero, diputada de Coalición Canaria, a los 35 años

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento de Canarias, Cristina Calero García, ha fallecido a los 35 años en el Hospital General de Lanzarote, donde había ingresado durante la noche del lunes. Según ha confirmado su propio partido en redes sociales. Calero formaba parte del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento autonómico, al que se incorporó el 31 de julio de 2023 en representación de Lanzarote.
La trayectoria política de Cristina Calero
La diputada comenzó su vinculación con la política en las juventudes nacionalistas y desarrolló su trayectoria dentro de Coalición Canaria. Antes de incorporarse al Parlamento de Canarias, ejerció como concejala de Actividades y Responsabilidad Patrimonial en el Ayuntamiento de Arrecife.
Su llegada a la Cámara autonómica se produjo en julio de 2023, durante la constitución de la XI Legislatura, cuando tomó posesión de su escaño junto a otros dos representantes del Grupo Nacionalista Canario.
Durante su actividad parlamentaria participó en diferentes comisiones relacionadas con los derechos sociales, la discapacidad, la educación, las universidades y la economía.
Entre los asuntos que trasladó a la Cámara figuraban las necesidades educativas de Lanzarote, las infraestructuras docentes y las dificultades que afrontan los habitantes de las Islas no capitalinas para acceder a determinados servicios públicos.
Bióloga y profesora de Formación Profesional
Al margen de su actividad política, Cristina Calero era licenciada en Biología y contaba con formación de posgrado en Profesorado de Educación Secundaria y Desarrollo Regional.
También ejerció como profesora de Formación Profesional y Secundaria, además de participar en proyectos vinculados con la educación, el empleo, la innovación y la sostenibilidad.
Su experiencia profesional incluía trabajos relacionados con la coordinación de iniciativas medioambientales y educativas y su vinculación con la Fundación Universitaria de Las Palmas.
La muerte de la parlamentaria ha generado una profunda conmoción entre sus compañeros de Coalición Canaria en Lanzarote y en el conjunto del Archipiélago.
Desde DIARIO DE AVISOS enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros y compañeras.