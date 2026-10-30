La investigadora de la Universidad de La Laguna (ULL) Laura Sabina González Carracedo ha recibido el XIII Premio de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) por una tesis doctoral que revisa el papel de las mujeres indígenas de Canarias durante la conquista. Su trabajo analiza cómo fueron representadas por los cronistas europeos y reconstruye aspectos de su vida cotidiana a través de documentos históricos.
El reconocimiento fue entregado en Santiago de Compostela, durante el XXIII Coloquio Internacional de la AEIHM, celebrado entre el 21 y el 23 de octubre. La investigación propone una nueva interpretación de las fuentes escritas entre los siglos XIV y XVII, incorporando una perspectiva de género que permite cuestionar algunas de las imágenes tradicionales sobre las mujeres indígenas del Archipiélago.
La tesis, desarrollada en el Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género de la ULL, obtuvo la calificación de cum laude y la Mención Internacional. Fue dirigida por las profesoras Inmaculada Blasco Herranz y María Eugenia Monzón Perdomo, del Departamento de Geografía e Historia.
Qué revela la investigación sobre las mujeres indígenas de Canarias
Uno de los principales objetivos del trabajo ha sido estudiar cómo los autores cristianos europeos describieron a las mujeres indígenas durante la conquista y posterior colonización de Canarias.
Para ello, González Carracedo examinó relatos de finales del siglo XIV, crónicas elaboradas durante la conquista en el siglo XV y documentos narrativos producidos hasta comienzos del siglo XVII.
Este análisis permite identificar cómo las ideas sobre el género y las diferencias culturales influyeron en las descripciones que los conquistadores y cronistas hicieron de la población indígena.
La investigación plantea que estos testimonios no deben interpretarse únicamente como descripciones de la realidad, sino también como textos condicionados por las creencias y valores de quienes los escribieron.
Desde esta perspectiva, la historiadora revisa los estereotipos sobre las mujeres indígenas canarias y cuestiona interpretaciones construidas principalmente a partir de la mirada de los colonizadores.
Testamentos que permiten reconstruir la vida de las mujeres canarias tras la conquista
Además de las crónicas, la tesis incorpora una fuente documental especialmente relevante: testamentos otorgados por mujeres indígenas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria durante la primera mitad del siglo XVI.
Estos documentos aportan información sobre matrimonios, propiedades, herencias, ajuares y relaciones familiares.
Su estudio ha permitido reconstruir aspectos de la vida material y social de estas mujeres durante un periodo marcado por profundas transformaciones.
La documentación también ofrece pistas sobre cómo se produjo la transición entre determinadas prácticas indígenas y la incorporación de costumbres cristianas y castellanas.
Así, el trabajo no se limita a estudiar cómo eran descritas las mujeres por los cronistas, sino que también recupera información sobre sus decisiones, relaciones familiares y participación en la sociedad colonial.
La combinación de ambas fuentes permite ofrecer una interpretación más completa del papel que desempeñaron las mujeres durante este proceso histórico.
Una trayectoria investigadora centrada en la historia de Canarias
Laura Sabina González Carracedo ha desarrollado su actividad académica en torno a la historia de género, los estudios poscoloniales y decoloniales y la historia de Canarias.
Durante su etapa predoctoral publicó artículos en revistas científicas y capítulos de libros, además de presentar sus investigaciones en encuentros académicos celebrados en España, Francia, Italia, Argentina y Cabo Verde.
También realizó una estancia de investigación en la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, en Francia, mediante una beca Erasmus+ de prácticas.
Su actividad científica se ha ampliado al estudio de las representaciones sobre las diferencias sexuales y raciales durante los siglos XVII y XVIII en el ámbito atlántico.
Actualmente forma parte del grupo de investigación Tierra, Familia y Sociedad en la Edad Moderna, de la Universidad de La Laguna, y participa en actividades de divulgación y transferencia del conocimiento.
El premio concedido por la AEIHM reconoce una investigación que incorpora nuevas fuentes e interpretaciones al estudio de la conquista de Canarias y sitúa las experiencias de las mujeres indígenas dentro del análisis de aquel periodo.