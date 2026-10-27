Santa Cruz modifica la ordenanza de tráfico, 41 años después, para lograr una ciudad más sostenible

Santa Cruz de Tenerife contará, a principios de 2027, con una nueva ordenanza municipal de la Movilidad y Seguridad Vial, la cual sustituirá a la actual normativa de tráfico, aprobada hace 41 años. La Junta de Gobierno aprobó ayer el proyecto de reforma, con el que se pretende atender las necesidades actuales en este ámbito y garantizar una regulación adaptada al vigente marco jurídico, tecnológico, ambiental y de accesibilidad universal.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó “la necesidad de contar con un nuevo texto normativo, teniendo en cuenta que en estos momentos se encuentra en vigor la ordenanza de Circulación de 1985, en la que no se contemplan las actuales necesidades que tiene el municipio”.
Este aspecto, añadió, “resulta más relevante teniendo en cuenta que la actual legislación aplicada no contempla las nuevas formas de movilidad personal, el incremento de la distribución urbana de mercancías, la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico y la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e inclusiva”.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, apuntó que “la nueva ordenanza supone una regulación integral de la movilidad y de la seguridad vial y permite que Santa Cruz siga avanzando en este ámbito, garantizando el cumplimiento de legislación estatal, autonómica y europea en vigor en lo que respecta a la seguridad vial, la accesibilidad, la protección del medio ambiente, la calidad del espacio público, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de la actividad económica”.
Destacó que “la ordenanza se integra dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible y accesibilidad universal, configurándose como un instrumento complementario de planificación y gestión destinado a favorecer una movilidad más segura, eficiente y sostenible”.
Competencias
Las competencias de la ordenanza incluyen regular las condiciones generales de circulación, la ordenación del viario, las zonas de convivencia modal, el estacionamiento y la distribución urbana de mercancías. Asimismo, se contemplan los vehículos de movilidad personal, la accesibilidad universal, las reservas especiales, el régimen de autorizaciones, las actividades que afectan al dominio público viario, además del régimen de inspección y sanción.
La normativa incorpora además mecanismos de adaptación a la evolución de la movilidad urbana, así como instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan valorar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas.
El texto aprobado incorpora las aportaciones ciudadanas recogidas en el trámite de consulta pública previa realizado el pasado febrero, donde se formularon un total de 43 propuestas sobre diferentes aspectos. Dicho proyecto será sometido ahora a aprobación inicial por parte del Pleno y posteriormente se someterá a información pública, proceso que obligará a la resolución de las reclamaciones y sugerencias ciudadanas para su posterior entrada en vigor.