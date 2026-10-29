Santa Cruz activará a la Unipol para evitar disturbios por el llamamiento de Blocus

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desplegará a la Unipol este sábado, 31 de octubre, ante los llamamientos difundidos en redes sociales para provocar disturbios durante Halloween. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que la Policía Local está activada y que mantiene contactos con la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional para prevenir posibles incidentes.
La medida responde a la convocatoria atribuida a Blocus, una plataforma anónima que ha difundido llamamientos a movilizarse en distintas ciudades españolas. En la capital tinerfeña, los mensajes señalan como punto de encuentro la calle del Castillo, a las 17:30 horas.
“Santa Cruz es una ciudad pacífica y una ciudad tolerante, es algo que nos caracteriza y debe seguir siendo así”, ha afirmado Bermúdez, quien reconoce que el Ayuntamiento sigue con atención los movimientos detectados en las redes sociales.
“Efectivamente, hemos visto en las redes algún movimiento en ese sentido y estamos alertados. Me he puesto en contacto con los organismos competentes, la Subdelegación del Gobierno y Policía Nacional, y estamos activados desde la Policía Local”, ha explicado.
El alcalde ha confirmado, además, el dispositivo previsto para este fin de semana: “Vamos a tener a la Unipol en las calles de Santa Cruz este fin de semana, el mismo sábado, y estamos activados ante lo que pueda ocurrir”.
El Cabildo pide reforzar la seguridad ante posibles disturbios
La actuación anunciada por el Ayuntamiento coincide con la petición de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que se ha dirigido este jueves al delegado del Gobierno en Canarias para solicitar medidas preventivas ante las convocatorias atribuidas a Blocus.
Dávila ha trasladado su “profunda preocupación” por los mensajes difundidos en plataformas digitales, que señalan tanto la calle del Castillo de Santa Cruz como la Milla de Oro de Playa de Las Américas, en el sur de Tenerife.
Según la información trasladada por la presidenta insular, entre los mensajes que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería figuran llamamientos a saquear comercios, quemar contenedores, bloquear carreteras y agredir a agentes policiales.
La presidenta ha reclamado que se analice con urgencia la información disponible y se adopten medidas de seguridad para proteger a comerciantes, trabajadores, residentes y visitantes.
“No podemos esperar a que se produzcan incidentes para actuar. Cuando circulan mensajes que llaman abiertamente a la violencia, tenemos la obligación de tomarlos en serio y actuar con anticipación”, ha advertido.
Dávila ha defendido el derecho a manifestarse pacíficamente, aunque ha insistido en que ninguna reivindicación puede justificar actos violentos.
La presidenta también ha mantenido conversaciones telefónicas con Bermúdez para coordinar las actuaciones de ambas administraciones ante la jornada del sábado.
Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están siguiendo las convocatorias difundidas en redes sociales y disponen de planes de prevención e intervención por si fuera necesario.
Qué es Blocus y qué ocurrió en Barcelona
Blocus es la denominación utilizada por distintas cuentas anónimas de redes sociales para promover concentraciones juveniles, algunas acompañadas de mensajes que incitan a cometer actos violentos.
Su actividad se ha extendido por plataformas como TikTok, Telegram y WhatsApp, donde se han difundido convocatorias para el 31 de octubre en diferentes ciudades españolas.
Las alertas se producen después de los disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, donde se produjeron saqueos, daños en establecimientos comerciales y enfrentamientos con las fuerzas policiales. También se han registrado altercados en Bilbao, aunque no todos los incidentes pueden atribuirse a una misma organización.
Según las investigaciones difundidas por medios de verificación como RTVE y EFE Verifica, Blocus no cuenta con portavoces ni una estructura organizativa claramente identificada. Bajo esa denominación circulan mensajes de distinta procedencia, algunos de los cuales promueven expresamente saqueos y agresiones.
Los Mossos d’Esquadra han solicitado la colaboración del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para intentar bloquear canales digitales utilizados para promover nuevos disturbios.
En el caso de Tenerife, aunque existen llamamientos difundidos por redes sociales, no se ha acreditado quién está detrás de la convocatoria ni que finalmente vaya a celebrarse.
El dispositivo anunciado por el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene, por tanto, carácter preventivo. Su objetivo es evitar que los incidentes registrados en otras ciudades españolas se reproduzcan durante las celebraciones de Halloween en la capital tinerfeña.