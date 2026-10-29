Titsa anuncia un servicio especial de guaguas por el Día de Todos los Santos

Transportes Interurbanos en Tenerife (TITSA), empresa del Cabildo de Tenerife, con motivo del Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre programará un servicio especial de guaguas que ofrecerá un itinerario desde el Intercambiador de Santa Cruz hasta por el cementerio Santa Lastenia.
Este día se activará de forma puntual, la línea 932 hará recorrido desde el Intercambiador de Santa Cruz hasta el cementerio de Santa Lastenia haciendo parada desde José Manuel Guimerá subiendo por la Avd. Tres de Mayo hasta la zona de Los Gladiolos y Chamberí para llegar hasta Santa Lastenia.
En el camino de vuelta, la guagua hará el recorrido inverso, desde Santa Lastenia siguiendo por Chamberí, Los Gladiolos bajando hasta Manuel Hermoso Rojas, La Salle, José Hernández Alfonso para llegar al Intercambiador.
El servicio comenzará desde Santa Cruz de Tenerife hasta a partir de las 7.05 horas de la mañana y se mantendrá operativo hasta las 18.30 horas de la tarde, con trayectos cada media hora en ambos sentidos.