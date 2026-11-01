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Llegan a Canarias dos cayucos con más de 300 personas tras seis días de navegación desde Gambia

Las embarcaciones llegaron en la noche del sábado al puerto de La Restinga
Rescate de migrantes a bordo de un cayuco en aguas de Canarias
Imagen de archivo de rescate de migrantes a bordo de un cayuco en aguas de Canarias. / Salvamento Marítimo
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Dos cayucos con un total de 307 personas migrantes a bordo llegaron la noche de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, tras seis días de navegación desde Gambia, según los datos facilitados por los dispositivos de emergencia.

La primera embarcación, con 193 personas, entre ellas 173 hombres, diez mujeres y diez menores, fue escoltada por la Salvamar Navia y llegó a las 19:30 horas.

Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, y habían partido de Barra (Gambia).

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Siete minutos después, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco, con 114 personas a bordo: 102 hombres, seis mujeres y seis menores, estos últimos pendientes de confirmación.

La embarcación fue asistida por la Salvamar Diphda y había salido de Brufut (Gambia).

Entre los ocupantes de este segundo cayuco había personas de Senegal, Gambia y Níger. 

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