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Clavijo, Domínguez y Torres trasladan sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel

El futbolista falleció a primera hora de la mañana de hoy
Clavijo, Domínguez y Torres trasladan sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE) han sido algunos de los líderes políticos de las islas que han trasladado sus condolencias por la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.

En concreto, Clavijo ha señalado a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X que la muerte del futbolista le duele “profundamente” y ha lamentado que se trate de una vida “tan joven, con tantos sueños y tanto por delante”.

También ha enviado todo su cariño a la familia del jugador, sus compañeros y a quienes le querían, así como a la “gran familia” del CD Tenerife y a la afición blanquiazul en estos momentos.

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Por su parte, Manuel Domínguez, también en la red social X, ha expresado que lo sucedido con Jesús de Miguel “deja a toda Canarias con el corazón encogido”.

“Profundamente consternado por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Todo mi cariño y solidaridad en estos momentos de inmenso dolor”, escribió.

Finalmente, Ángel Víctor Torres ha puesto un mensaje en el que resalta que la noticia es desoladora. “Desolador. Sin palabras. Traslado mi pesar a la familia, a las amistades de Jesús de Miguel, al CD Tenerife y a toda la afición blanquiazul. D.E.P.”, apuntó.

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