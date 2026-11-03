Jesús de Miguel “ha empeorado neurológicamente”, según el último parte médico

El CD Tenerife ha comunicado durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, que el estado de salud de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. El delantero blanquiazul permanece ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después del grave incidente sufrido este lunes durante el encuentro frente al FC Andorra.
La entidad tinerfeñista ha difundido un breve comunicado oficial en el que confirma el empeoramiento del futbolista: “La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente”. El club ha añadido que ofrecerá más información en las próximas horas, sin facilitar nuevos detalles sobre su evolución clínica.
Esta actualización supone un cambio respecto al primer parte médico difundido el lunes por la tarde, cuando el Tenerife informó de que el jugador se encontraba “estable, dentro de la gravedad”, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe
El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte impacto durante el partido disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Según publicó DIARIO DE AVISOS, citando inicialmente a la Cadena COPE, los servicios sanitarios consiguieron recuperar el pulso del futbolista mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Las primeras informaciones apuntaban a que Jesús de Miguel había recuperado la respiración autónoma, aunque permanecía inconsciente después del incidente.
El grave choque obligó a suspender el Tenerife-Andorra
Los hechos ocurrieron durante los últimos instantes del encuentro, cuando Jesús de Miguel disputaba un balón largo con el guardameta del Andorra, Jesús Owono.
El portero visitante salió de su área y golpeó con la rodilla al delantero blanquiazul, que cayó desplomado sobre el césped. Sus compañeros solicitaron inmediatamente la intervención de los servicios médicos.
El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó al guardameta por emplear fuerza excesiva en la disputa del balón, tal y como recoge el acta arbitral.
La gravedad de lo ocurrido llevó a los responsables de ambos equipos a acordar la suspensión del encuentro, que terminó interrumpido con empate a dos goles.
Tras recibir asistencia sanitaria, Jesús de Miguel fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El incidente provocó una profunda preocupación entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados presentes en el Heliodoro Rodríguez López.
El CD Tenerife anunciará nuevas informaciones sobre su estado
El primer comunicado oficial del club confirmó el ingreso de Jesús de Miguel en la UCI y señaló que los servicios médicos de la entidad permanecían en el hospital pendientes de su evolución.
Durante la jornada del lunes, el futbolista recibió numerosas muestras de apoyo. Entre ellas, la del propio FC Andorra, que trasladó públicamente sus deseos de recuperación al delantero y su familia.
La última actualización médica, difundida durante la madrugada de este martes, confirma un empeoramiento neurológico, aunque el club no ha detallado su alcance ni las posibles consecuencias.
El CD Tenerife ha anunciado que ofrecerá más información en las próximas horas.