Costas deslinda casi 1.800 metros entre Las Teresitas y la playa del Burro para prevenir inundaciones

El alcance real del nivel del mar durante los peores temporales registrados en la vertiente sureste del litoral de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, ha servido de base para que el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, revise y actualice la delimitación del dominio público marítimo-terrestre entre las playas de Las Teresitas y la del Burro, ámbito que en total afecta a 1.756 metros lineales de frente marítimo. Así se desprende del estudio elaborado el pasado junio por Tragsatec (Grupo Tragsa), con el objetivo de fijar la cota de inundación en este sector litoral del municipio, conforme a los criterios establecidos en el reglamento general de Costas.
El deslinde del dominio público marítimo-terrestre en este tramo de costa acaba de ser autorizado por el Servicio Provincial de Costas, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que ahora se abre un plazo de un mes a fin de que cualquier interesado pueda examinar el plano de delimitación provisional de la zona de servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere oportunas.
Según recoge el informe, se trata de un frente costero de morfología abrupta que combina tramos de acantilado rocoso con calas y playas, como la caleta El Galeón, playa de Las Gaviotas, Playa Chica y playa del Burro, donde también existe presencia humana en forma de vertidos de escollera, caminos costeros y algunas edificaciones residenciales y de ocio.
Para determinar hasta dónde llega el agua en condiciones extremas, los técnicos calcularon el nivel alcanzado por el mar al menos en cinco ocasiones durante un periodo de cinco años consecutivos. Tras analizar las series históricas de Puertos del Estado, se seleccionó el quinquenio comprendido entre 2014 y 2018 por concentrar los episodios más severos compatibles con la orientación de esta costa, destacando temporales con olas de hasta 5,1 metros de altura significante (febrero de 2015) y periodos de pico de casi 15 segundos (enero de 2014).
Al tratarse de tramos sumergidos con pendiente suave, el remonte de las olas (denominado run-up) sumado al nivel de la marea se arroja una cota máxima de inundación de 2,88 metros (registrada en el temporal de enero de 2014), seguida de los 2,74 metros de octubre de 2014 y los 2,56 metros de noviembre de 2017. Además, debido a la fuerte verticalidad del terreno emergido, el choque y ascenso del agua alcanza alturas mucho mayores, donde la cota de inundación llega hasta los 9,41 metros en el perfil de playa Chica y los 9,25 metros en Las Gaviotas. En el resto de puntos, los máximos oscilan entre los 8,65 metros de Caleta El Galeón y los 9,10 metros en la del Burro.
Las conclusiones de este análisis se han traducido en una revisión sobre el terreno que modifica parcialmente la propuesta de deslinde existente desde 2022, por lo que se modifica la ubicación de mojones clave por alcance del oleaje y comprobaciones topográficas relativos tanto al alcance natural del oleaje como a los terrenos ganados al mar.