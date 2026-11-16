cultura

El cinefórum de la Sociedad Centro Icodense exhibe la cinta ‘Simón de la montaña’

El film, la ópera prima del argentino Federico Luis, se proyecta este lunes en la sede de la entidad de la Ciudad del Drago
Imagen de la película 'Simón de la montaña'. / DA
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El Cinefórum desde el Noroeste de Tenerife de la Sociedad Centro Icodense proyecta este lunes, 16 de noviembre (19.00 horas), la película Simón de la montaña, ópera prima del cineasta argentino Federico Luis, ganadora del  Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes 2024. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El largometraje presenta a Simón, un joven de 21 años que vive al borde de la cordillera de los Andes y que, al sentir que sus sueños no coinciden con su realidad, decide modificarla. Para eso, comienza a pasar tiempo con un grupo de chicos como él, con discapacidad, que inventan sus propias reglas para amar y divertirse, mientras crecen y buscan su lugar en un mundo que no parece estar diseñado para ellos.

El cinefórum organizado por la Sociedad Centro Icodense, que el pasado lunes exhibió el documental salvadoreño Cachada, dirigido por Marlén Viñayo, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

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